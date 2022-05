Nedēļas nogalē Rīgā notiks pašmāju metāla grupas "Deodium" jubilejas koncerts

"Deodium" ir blackened death metāla apvienība četru vīru sastāvā, kuras dziesmas skan tikai latviešu valodā.

Pagājušā gada rudenī tika izdots grupas trešais albums “Gaismogs”, kas paspēts jau atrādīt Lietuvas un Igaunijas publikai. Diemžēl plānotais prezentācijas koncerts Latvijā, kas sakrita ar grupas pirmā koncerta desmito gadadienu, tika atcelts ierobežojumu dēļ. Tagad tas ir “atpakaļ uz strīpas” un

norisināsies 21. maijā "Tu jau zini kur", Tallinas kvartālā.

Albuma iekļautas astoņas dziesmas ar tematiku par indivīdu/cilvēku un tā mijiedarbību ar apkārtējo vidi, iekšējo pasauli, citiem un viņu pašu. Par albuma titula vēstnesi izvēlēts citāts no Ilonas Leimanes grāmatas "Vadātājs" (1946.g.): “Tikai tas, kura kājas ir striegušas bezdibeni, tikai tas, kurš vērpies mutuļojošā atvarā, un tikai tas, kurš rūdījies izmisuma un sāpju smeldzē, iegūst to gaismogu, kas viņu jau iztālēm atšķir no pārējiem. Šis gaismogs ir tā cilvēka daļa, kas viņā ir viņa paša un nepieder ne viņa vecākiem, ne tai garajai senču virknei, kas stāv aiz viņa.”

Uz "Tu jau zini kur" skatuves "Deodium" pievienosies old school death metal grupa "Grunts" un pašmāju sluge/doom/psychedelic spīdekļi "Saturn’s Husk".