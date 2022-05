VIDEO: jaunā pašmāju dziedātāja Būū atklāti stāsta par savu neveiksmīgo attiecību pieredzi

“Man toreiz pietrūka drosmes un mugurkaula pateikt, kas man nav pieņemams, kā nedrīkst pret mani izturēties. Nezinu, varbūt no bērnības mantotie kompleksi tie bija. Mūsu tandēms bija galīgi garām, bet mēs tomēr nodzīvojām kopā piecus gadus. Tik ilgā laikā tu ļoti pierodi pie situācijas, iestrēdz tajā, nesaproti, kā no tā aiziet. Kaut vai praktiskās lietas - kur dzīvosi, kā iztiksi. Tomēr vajag sākt, kaut maziem solīšiem virzīties prom no attiecībām, kurās neesi laimīga," Būū iedrošina citas jaunas sievietes.

Būū, īstajā vārdā Ilze Fārte, ir "Zelta mikrofona" laureāte. (Foto: Mārtiņš Ziders)

Bet kas palīdzēja jaunajai dziedātājai pašai spert izšķirošo soli? “Pirmkārt, ir jāsāk sevi mīlēt un likt pirmajā vietā - to tagad saku visām sievietēm. Un vēl man ļoti palīdzēja ceļojumi - gan izrauties no vides, kurā jutos nomākta un apspiesta, gan arī - iedeva pilnīgi citu skatījumu uz dzīvi, jaunu elpu”.