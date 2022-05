Bokseri Kristapu Zuti neuzņem Zemessardzē - vainīga sena krimināllieta

“Ir viena sena Jelgavā safabricēta krimināllieta par mani, tā joprojām ir atvērta,” viņam paskaidroto iemeslu, kāpēc nav uzņemts Zemessardzē, žurnālam "Kas Jauns" atklājis Zutis.

“Viens jauns puisis draudēja 70 gadu vecai omei, ka aplies viņu ar degšķidrumu un nodedzinās. Man šī ome bija pazīstama, jo zināju viņas mazdēlu. Viņš arī bija atvilcis šo jaunieti pie sevis uz mājām. Ome man zvanīja un palūdza, lai aizbraucu palīgā. Jaunietis saņēma pāris pļauku, bet es viņam patiešām neesmu pielicis rokas un neesmu viņu sitis. Tas nav pierādīts, un to arī nemaz nevar pierādīt. Pēc šīs situācijas jaunietis noalgoja dārgu un labu advokātu un pieprasīja man 10 000 eiro. Es viņam atteicos maksāt. Tāpēc tā lieta joprojām ir atvērta,” savu stāstu pauž bokseris.

“Kad stājos Zemessardzē, sākotnēji man teica, ka šī lieta nevarētu būt problēma, bet jau vēlāk paziņoja, ka es neatbilstu standartiem. Tad arī sapratu, ka droši vien tas arī ir iemesls, kāpēc mani neuzņēma Zemessardzē. Sazinājos ar juristi un noskaidroju, kāds ir scenārijs, lai šai lietai pieliktu punktu,” pastāsta Kristaps.

Latvijas bokseris ir apņēmies pēc iespējas ātrāk slēgt šo krimināllietu, jo ļoti vēlas stāties Zemessardzē.

Nu, kas tad mūs sargās... Ralfs Eilands ar ģitāru vai Mārtiņš Staķis ar stabiņiem? Kurš sargās Latviju, ja mums uzbruks?

"Es esmu viens no stiprākajiem cilvēkiem Latvijā! Es esmu numur viens prestižākajā svara kategorijā. Es visu laiku trenējos un domāju, ka esmu no tiem cilvēkiem, kam noteikti vajag iziet apmācību Zemessardzē, ja nu gadījumā ir tā X stunda. Uzskatu, ka stāties Zemessardzē ir katra vīrieša pienākums, īpaši šajā sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā. Mums ir jāmācās, kā šaut, kā izdzīvot mežā, visas tās lietas. Mēs taču redzam, kas notiek tepat no mums 800 kilometru attālumā, kad bombardē ciematus un izvaro sievietes. Es neesmu gatavs neko nedarīt!”

“Kad beigsies šī krimināllieta, es iešu vēlreiz stāties Zemessardzē. Man jau patiesībā dokumenti par veselības pārbaudi ir gatavi, jo mums boksā tāpat reizi gadā ir jāiziet obligātā veselības pārbaude. Un ar veselību man viss ir kārtībā,” uzskata bokseris.

Kristaps Zutis šobrīd gatavojas svarīgai 21. maija cīņai, kad "Arēnā Rīga" mērosies spēkiem ar jauno Latvijas bokseri Milanu Volkovu. “Šī cīņa notiks tieši manā 32. dzimšanas dienā. Pēc divu gadu pauzes Latvijā atgriežas bokss. Jūtos brīnišķīgi!” tā bokseris.

