Divos mēnešos pēc dzemdībām Kailija Dženere nokritusies svarā par 20 kg. Kā viņai tas izdevies?

Kailija Dženere soctīklos publiskojusi jaunāko video un pārsteigusi fanus ar savu lielisko izskatu jau tik drīz pēc otrā bērna laišanas pasaulē. Kailija parādījusi sevi sporta zālē, soļojot uz trenažiera.

“Grūtniecības laikā es pieņēmos svarā par 30 kilogramiem, bet jau izdevies nokristies par 20. Viss ir vienkārši – veselīgs dzīvesveids un pacietība. Sev esmu izvēlējusies staigāšanu un pilates,” teicama auguma atgūšanas noslēpumos padalījusies Dženere.

Atgādināsim, ka pirmās grūtniecības laikā modele un uzņēmēja pieņēmās svarā par 18 kilogramiem, bet viņai ļoti ātrā laikā izdevās atgūt agrāko svaru. “Viss noslēpums ir diētā,” rakstīja Kailija. “Parasti es ēdu kā traka - pastu, picu, daudz piena produktu. Bet šajā periodā es no tā visa atteicos. Un manā situācijā tas nostrādāja.”

Pusotru mēnesi pēc dēla nākšanas pasaulē uzņēmēja miljardiere Kailija Dženere un viņas draugs Treviss Skots (īstajā vārdā Žaks Bermans Vebsters) nolēma mainīt bērna vārdu, jo sajutuši, ka tas nepiestāv un neatbilst atvases būtībai. Sākotnēji viņi dēlu nosaukuši par Volfu (Vilku) Vebsteru.

“Informējam, ka mūsu dēlu vairs nesauc Volfs. Mēs sajutām, ka tas viņam neatbilst,” rakstīja 24 gadus vecā divu bērnu māmiņa.

“Tikai gribēju padalīties, jo visur redzu viņu saucam par Volfu.”

Bijusī realitātes šova “Keeping Up With The Kardashians” zvaigzne (šovā no 2007. gada līdz 2021. gadam) savu un amerikāņu repera Trevisa Skota otro bērnu pasaulē laida šā gada 2. februārī.

Pāris ģimenē audzina arī četrus gadus vecu meitu Stormi Vebsteri, kura dzimšanas dienu nosvinēja tieši dienu pirms brālīša nākšanas pasaulē. Stormi dzimusi 1. februārī.

