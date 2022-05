Holivudas zvaigzne Megana Foksa un viņas līgavainis rituāla nolūkos dzer viens otra asinis

Aktrise Megana Foksa (35) šā gada janvārī atklāja, ka viņas mīļotais vīrietis Machine Gun Kelly (32), kura īstais vārds ir Kolsons Beikers, visbeidzot viņu bildinājis. Viņa arī nāca klajā ar šokējošu paziņojumu, ka pēc saderināšanās abi ar līgavaini “dzēruši viens otra asinis”, šādi atzīmējot svinīgo notikumu. Par to informē portāls “Today”. Sākotnēji visi bija pārliecināti, ka tā ir tikai savdabīga vārdu spēle, ko izmantojis jaunais pāris. Taču viņi kļūdījās...

Intervijā žurnālam “Glamour” Megana Foksa apliecinājusi, ka viņi patiešām dzēruši viens otra asinis. Holivudas zvaigzne paskaidroja, ka runa gan bijusi tikai par dažām lāsēm asiņu, kas izdzertas rituāla nolūkos.

Megana apgalvo, ka labi orientējas šādos jautājumos, jo aizraujas ar ezotērisku un astroloģiju, praktizē meditāciju un veic dažādus rituālus pilnmēness un jauna mēness laikā. “Cilvēki mūs iedomājas ar kausiem rokās, tā it kā mēs - kā “Troņu spēlē” - dzertu viens otra asinis. Taču tās bija vien dažas lāses. Bet jā, mēs dažkārt izmantojam viens otra asinis, taču tikai rituālu nolūkos. Jūs nepadomājiet, ka mēs esam kaut kādi ķertie un dzeram glāzēm,” paskaidro Foksa.

Atgādināsim, ka repera Machine Gun Kelly dēļ Megana izšķīrās no seriāla “Beverlihilsa 90210” aktiera Braiena Ostina Grīna. Meganai ar bijušo vīru ir trīs kopīgi dēli. Machine Gun Kelly un Megana Foksa iepazinās filmas “Midnight in the Switchgrass” uzņemšanas laikā. Viņi vienmēr kopā apmeklē saviesīgus pasākumus un ir uzmanības centrā.

Tā, piemēram, pērn Megana kopā ar draugu apmeklēja “Billboard” balvu ceremonijas vakaru. Viņa bija ģērbusies ļoti provokatīvi. Melnā tērpa augšdaļa tik tikko piesedza aktrises kailās krūtis. Tā vien šķita, ka viens neveikls mirklis vai pagrieziens, un visu klātesošo acīm atklāsies pikants misēklis.

Savas slaidās kājas Megana bija piesegusi ar melnu caurspīdīgu audumu, zem kura bija labi saskatāma apakšveļa. Savu pikanto koptēlu Foksa bija papildinājusi ar siksniņkurpēm uz augstiem papēžiem.

Ar to pārsteigumi nebeidzās. Tik tikko, kā Megana Foksa bija uzkāpusi uz sarkanā paklāja kopā ar savu draugu Machine Gun Kelly, viņa tūlīt pat sāka ar viņu skūpstīties. Kādā brīdī kaisle pārņēma aktrisi tik ļoti, ka Foksa ieķērās sava izredzētā biksēs un sagrāba viņu pavisam nepiedienīgā vietā.