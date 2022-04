"99% cilvēku cieš no zaudējumiem, traumām vai bēdām": princis Harijs turpina apmeklēt psihoterapiju

Nesen podkāstā “Masters of Scale” princis Harijs sarunājās ar kompānijas “Linkedln” līdzdibinātāju Rīdu Hofmanu. Viņi diskutēja par garīgo veselību. Saseksas hercogs sarunas laikā norādīja, ka apmeklē psihologu un jau ir pamanījis lielu atšķirību britu un amerikāņu pieejā terapijai.

14 Foto Megana Mārkla un princis Harijs apmeklē “Invictus Games” 2022. gada aprīlī +10 Skatīties vairāk

“Rīd, jums ir pilnīga taisnība par kultūras atšķirībām, tās ir milzīgas. Šeit, Kalifornijā, jūs, piemēram, sakāt: “Es lūgšu savam terapeitam piezvanīt jūsējam.” Tajā pašā laikā Lielbritānijā tas izklausās šādi: “Kāds vēl psihoterapeits? Kura psihoterapeits? Man nav psihoterapeita. Es nekad neesmu runājis ar psihoterapeitu,”” tā princis pastāstīja par savu bērnības lielāko traumu.

25 Foto Hercogienes Meganas un prinča Harija žestu valoda +21 Skatīties vairāk

“99% cilvēku uz planētas Zeme cieš no viena vai otra veida zaudējumiem, traumām un bēdām. Nav svarīgi, cik vecs jūs esat, taču vairums no mums jaunībā izjutuši lielāko daļu tā visa, un par to esam aizmirsuši. Taču ķermenis neaizmirst, ķermenis šo informāciju saglabā,” norāda Harijs.

14 Foto Princis Harijs un Megana Mārkla roku rokā +10 Skatīties vairāk

Harija māte princese Diāna traģiski gāja bojā autoavārijā Parīzē 1997. gada 31. augustā. Tobrīd viņas jaunākajam dēlam bija tikai 13 gadu.

Kā stāsta princis, viņš ne reizi vien bijis gatavs pārtraukt terapiju, taču tagad viņam ir liels stimuls tikt galā ar visām savām problēmām: tā ir viņa sieva Megana Mārkla un viņu abi kopīgie bērni. Pirms gada intervijā Oprai Vinfrijai viņš stāstīja, ka sieva atbalsta princi viņa vēlmē stabilizēt emocionālo stāvokli un regulāri apmeklēt terapijas seansus. Tieši vēlme nepazaudēt Meganu mudinājusi Hariju nepārtraukt konsultāciju apmeklējumu. Princis bija pārliecināts – ja viņš “neizārstēsies un nemainīsies, viņš pazaudēs šo sievieti”.