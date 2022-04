Nīderlandes karaliskā ģimene atteikusies tikties ar princi Hariju un Meganu Mārklu

Nīderlandes karalis Vilems Aleksandrs ar karalieni Maksimu un māti princesi Beatrisi (viņa 2013. gadā atteicās no troņa, atdodot to vecākajam dēlam) marta nogalē apmeklēja Vestminsteras abatiju Londonā, kur notika piemiņas dievkalpojums princim Filipam. Uz to ieradās visa britu karaliskā ģimene, kā arī aristokrāti no citiem Eiropas karaļnamiem, taču princis Harijs ar sievu svinīgo atceres pasākumu neapmeklēja. (Foto: SplashNews.com/ Vida Press)