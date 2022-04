Mūžībā devies komiķis un aktieris Gilberts Gotfrīds

"Ar salauztu sirdi mēs paziņojam par mūsu mīļotā Gilberta Gotfrīda aiziešanu pēc ilgas slimošanas," teikts ģimenes paziņojumā.

Pēc ģimenes vārdiem, Gotfrīds bija "ikoniskākā balss komēdijā", kā arī viņš bijis brīnišķīgs vīrs, brālis, draugs un tēvs saviem diviem mazajiem bērniem.

"Lai gan šodien ir skumja diena mums visiem, mēs lūdzam jūs turpināt smieties pēc iespējas skaļāk par godu Gilbertam," raksta ģimene.

Gilberts Gotfrīds plašu publicitāti ieguva pēc papagaiļa Iago tēla ierunāšanas Volta Disneja animācijas filmā "Aladins" (1992). Viņš ir zināms arī ar lomām tādās filmās kā "Problem Child" (1990), "Problem Child 2" (1991), "Look Who's Talking Too" (1990), un "The Adventures of Ford Fairlane" (1990).