Rīgā uzstāsies muzikālā apvienība "Milky Chance"

Dueta "Milky Chance" muzikālie meklējumi sākās pavisam nejauši, kad abi dueta dalībnieki – ģitārists un solists Klemenss Rēbeins (Clemens Rehbein) un basists Filipu Daušu (Phillipp Dausch) - skolas laikā saprata, ka abus saista vienota muzikālā uztvere un izpratne par to, kas, viņuprāt, ir komfortu rosinoša un patīkami klausāma mūzika. Sekojoši abi skolas biedri no mācībām brīvo laiku pavadīja, veltot to kopīgām muzikālām improvizācijām.

2013. gadā, apvienojot radītās melodijas un zināšanas par mūzikas producēšanu "Milky Chance" izdeva debijas albumu “Sadnecessary”, kas tika ierakstīts mājās radītā ierakstu studijā un kurā iekļauts grupas joprojām populārākais un atpazīstamākais singls “Stolen Dance”. Debijas albumam sekoja “Blossom” 2017. gadā, “Mind the Moon” 2019. gadā un “Trip Tape” 2021. gadā.

Lai gan daudziem duets saistās ar viņu hitu “Stolen Dance”, kas sasniedza klausītājus 2014. gadā un 8 nedēļas noturējās "Billboard" topa pirmajā vietā, klausītāju ievērību, uzmanību un cieņu ir nopelnījuši arī citi dueta muzikālie sniegumi, tostarp tādi singli kā “Don't Let Me Down” (2020), “The Game” (2019), “Colorado” (2021), kā arī dueta jaunākais singls “Synchronize” (2022).

Kā paši atzinuši radio intervijās, pandēmijas izraisītās izolācijas laiku duets "Milky Chance" visai veiksmīgi aizvadījis ierakstu studijā, pievēršoties jaunas mūzikas radīšanai, kas rezultējies gan 2021. gadā izdotajā albumā “Trip Tape”, gan 2022. gada martā izdotajā singlā “Synchronize”. Tagad pienācis laiks ilgi gaidītai koncerttūrei.

Biļetes tirdzniecībā būs nopērkamas no 29. aprīļa plkst. 12.00 "Biļešu Serviss" tīklā, savukārt "FBI" un "Positivus" festivāla koncertu kluba biedri tās varēs iegādāties iepriekšpārdošanā jau no 27. aprīļa plkst. 12.00, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.