Kāpēc princis Harijs un Megana Mārkla neieradās uz Bekhemu dēla kāzām?

Deivida un Viktorijas Bekhemu vecākā dēla Bruklina Bekhema kāzas ar miljardu mantinieci aktrisi Nikolu Pelcu ir pats apspriestākais notikums šovbiznesa aprindās šajā nedēļā. Diskutēts tiek arī par viesiem, kas pagodinājuši jauno pāri ar savu klātbūtni viņiem tik nozīmīgajā dienā.

Pēc ekspertu aplēsēm, kāzas Floridā izmaksājušas 3,5 miljonus ASV dolāru. Daudzi cerēja tur ieraudzīt arī britu karaliskās ģimenes pārstāvjus, jo aizvadītajā nedēļā izskanēja informācija, ka uz ceremoniju varētu ierasties kā Saseksas hercogi, tā Kembridžas hercogu ģimene.

Izdevums “The Mirror” šonedēļ informē, ka tam, ka princis Harijs un Megana Mārkla neapmeklēja Bruklina Bekhema kāzas ASV, esot pavisam vienkāršs izskaidrojums. Atklājies, ka Saseksas hercogu pāris neesot saņēmis ielūgumu! Jāatzīmē, ka Bekhemi gan bija lūgto viesu skaitā Harija un Meganas kāzās Vindzorā 2018. gadā.

Deivids un Viktorija Bekhemi prinča Harija un Meganas Mārklas kāzās 2018. gadā. (Foto: Shutterstock/ Vida Press)

Daudziem radies jautājums, kāds gan tam ir iemesls. Izrādās, ka Deivids un Viktorija Bekhemi sava vecākā dēla kāzu viesu skaitā iekļāvuši tikai Kembridžas hercogus. Savukārt, lai svinībās nerastos neveiklas situācijas, Saseksus viņi nav uzlūguši.

Deivids un Viktorija Bekhemi prinča Viljama un Keitas Midltones kāzās 2011. gadā. (Foto: CAMERA PRESS/Mark Stewart / Vida Press)

Tā kā princis Viljams un hercogiene Ketrīna nav varējuši ierasties uz svinībām, beigu beigās Bruklina un Nikolas kāzās nav bijis neviens no britu karaliskās ģimenes pārstāvjiem. Zināms, ka Kembridžas hercogi saņēmuši personīgu vēstuli no Bekhemiem, taču no ielūguma atteikušies, tā vietā nosūtot apsveikumu un laba vēlējumus jaunajam pārim.

12 Foto Bruklins Bekhems un Nikola Pelca dodas uz vēlajām brokastīm nākamajā rītā pēc kāzām +8 Skatīties vairāk

Kādu iespaidu šī situācija atstās uz Saseksu un Bekhemu turpmākajām attiecībām, nav zināms. Pietuvinātas personas šo soli nodēvējušas par “nevērības izrādīšanu”, jo Bekhemi tomēr bija ielūgti uz Harija un Meganas kāzu ceremoniju, un tagad sanāk, ka uz Saseksu laipnību viņi atbildējuši ar ignoranci.

71 Foto Skaistākie mirkļi no prinča Harija un Meganas Mārklas karaliskajām kāzām +67 Skatīties vairāk