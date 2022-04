Britnija Spīrsa nāk klajā ar vēstījumu, ka bijušais draugs Timberleiks viņu izmantojis vien slavas dēļ

Šajā “Instagram” ierakstā Britnija Spīrsa ļāva noprast, ka bijušais draugs Džastins Timberleiks izmantojis viņu slavas gūšanas nolūkos. Amerikāņu popzvaigzne un puišu grupas “N Sync” dziedātājs bija pāris abu karjeras pirmsākumos.

Pēc samērā skandalozas un medijos plaši apspriestas šķiršanās pāris devās katrs savās gaitās. Lai gan Britnija jau agrāk ir komentējusi abu attiecības un Džastins pat ir atvainojies par savu tā laika uzvedību, dziedātājas jaunākais ieraksts liecina, ka viņa aizvien nav līdz galam piedevusi bijušajam puisim.

Britnija publiskojusi nelielu video, kurā redzama dejojam pie Dastijas Springfīldas skaņdarba “Son Of A Preacher Man”, ģērbusies jaunā kleitā ar punktiņiem. Komentārā viņa paskaidro, ka saņēmusi “aicinājumu” no Jēzus par cilvēkiem, kas viņu agrāk nodevuši.

Foto: Britney Spears / Instagram

Videoklipa parakstā, kas šobrīd ir dzēsts, Britnija atklāj, kā skanējis šis aicinājums: “Dārgais bērns… tava mamma izdeva savu grāmatu tieši tajā laikā, kad viņa bija tev visvairāk vajadzīga… un KĀPĒC??? SLAVAS un UZMANĪBAS!!!!”

Ar šiem vārdiem Britnija, visticamāk, bija domājusi savas mammas Linnas Spīrsas 2008. gadā sarakstītos un izdotos memuārus, kam dots nosaukums “Cauri vētrai: patiess stāsts par slavu un ģimeni tabloīdu pasaulē” (“Through the Storm: A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World”).

Grāmatu publicēja gadu pēc tam, kad Britnija bija publiski piedzīvojusi nervu sabrukumu.

Jaunākajā “Instagram” ierakstā Britnija, domājams, bija mērķējusi arī uz “Cry Me A River” dziedātāju, nosodot viņa rīcību pēc plaši apspriestās šķiršanās 2002. gadā.

“Tavs bijušais izdarīja to pašu,” Britnija turpināja citēt no Augšas saņemto aicinājumu. “Viņš izdeva savu pirmo albumu, izmantojot tavu vārdu un apgalvojot, ka tu viņu apkaunoji!!!”

Britnija Spīrsa un Džastins Timberleiks bija kopā trīs gadus un viņus uzskatīja par romantiskāko pārīti tā laika popmūzikas pasaulē. Šķiršanās sekoja pēc tam, kad paklīda baumas, ka Britnija it kā esot bijusi neuzticīga Džastinam.

Timberleika karjera ar katru nākamo brīdi kļuva aizvien spožāka un veiksmīgāka. Dziedātājs savās dziesmās stāstīja par šķiršanās sāpēm, savukārt Britnija tika vainota pie abu šķiršanās.

Britnijas mazā māsa Džeimija Linna bija nākamā, kuru savā “Instagram” ierakstā kritizēja dziedātāja, atklājot, ka jutusies savas jaunākās māsas nodota. “Tavas pašas asinis, viens no smagākajiem brīžiem dzīvē. Uzminiet, ko izdara tava māsa… arī izdod grāmatu.”

Abām māsām nav labas attiecības kopš brīža, kad Britnija tiesas ceļā pērn izcīnīja brīvību un pēc 13 gadiem tika atbrīvota no tēva aizbildnības.

Pēc šī “Instagram” vēstījuma uzrakstīšanas Britnija pārdomāja un videoklipa garo komentāru izdzēsa, aizstājot to ar trīs sarkanu rožu emocijzīmēm. Taču tagad nav atrodams arī video.

Aizvadītajā nedēļā Britnija kritizēja tēvu par to, ka viņš aktīvās koncertēšanas laikā meitu saucis par “resnu”.