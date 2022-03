To, ka Saseksas hercogi pēc aiziešanas no karaļnama palikuši bez draugiem, intervijā laikrakstam “The Sun” apgalvojusi karaļnama eksperte, rakstniece un žurnāliste Keitija Nikola.

Karaļnama eksperte Keitija Nikola. (Foto: S Meddle/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Viņa izteikusies: “Tikai četru gadu laikā viņi ir pieredzējuši neparastu ceļojumu, pieņemot tik radikālus lēmumus. Taču, kā Harijs ir norādījis, viņi tajā ir kopā kā komanda.”

“Ja padomā par to, kam viņi ir uzgriezuši muguru, no kā atteikušies un ko ir upurējis Harijs, viņi ir tik laba komanda, jo patiesībā ir vienīgie, kas vēl ir viens otram.”

“Meganas vienīgā saikne ar ģimeni ir tikai ar mammu Doriju, bet Harija saikne ar ģimeni vispār karājas mata galā.”

Keitija Nikola ir sarakstījusi tādas grāmatas par britu karaļnama pārstāvjiem kā: “Kate: The Future Queen” (2015), “The Making of a Royal Romance” (2011, par Viljama un Ketrīnas attiecībām), “William and Harry: Behind the Palace Walls” (2010) un “Harry and Meghan: Life, Loss and Love” (2018).

Keitija Nikola ir ne tikai sarakstījusi grāmatu par Hariju un Meganu, viņa savulaik izdevusi grāmatu arī par prinča Viljama un Keitas Midltones attiecībām “The Making of a Royal Romance”. (Foto: S Meddle/ITV/Shutterstock/ Vida Press)

Keitijas Nikolas viedoklim piekrīt arī autors Naidžels Koutorns, kurš uzskata, ka Saseksas hercogu vientulība, iespējams, padarījusi stiprākas viņu savstarpējās attiecības un tikai vēl vairāk satuvinājusi un stiprinājusi kā pāri.

