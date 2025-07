Izdevums "Fakeoff" ne tikai sastādījis to pilnu sarakstu, bet arī izdarījis secinājumus. 14 aizdomīgi nāves gadījumi, saistīti ar naftas un gāzes sektoru un militāri rūpniecisko kompleksu. Gandrīz viss - pašnāvības, infarkti, kritieni, pakāršanās, un gandrīz visi palikuši ārpus izmeklēšanas. Daži notikuši ārzemēs, kas izslēdz oficiālu piesegšanu no Kremļa puses, bet pilnīgi atļauj kontroli no Krievijas Federālā drošības dienesta un Galvenās izlūkošanas pārvaldes puses.