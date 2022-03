"Mūsu spēkos nav neko mainīt vai apturēt, lai vai kā mēs to vēlētos. Mēs varam līdzcietīgi vērot un katrs savās iespēju robežās palīdzēt tiem, kam šis atbalsts ir vajadzīgs. Taču man šķiet, ka ir vēl kāda brīnišķīga iespēja palīdzēt. Apvienojot mūsu visu domu spēku vienā enerģijas plūsmā. Lai nosūtītu Visumam miera vēstījuma lūgsnu. Lai miers Ukrainā, visā pasaulē un mūsu valstī," stāsta Naumova.

Līdz brīdim, kad Ukrainā iestāsies miers, viņa aicina katru vakaru pulksten 21.00 pievienoties lūgšanā, meditācijā vai labu domu sūtīšanā.

"Tas viss ir viens un tas pats. Tā ir milzīga enerģija, kas spēj radīt neiespējamo," teic dziedātāja.

Viņa norāda, ka vēlas pēc iespējas ātrāk redzēt skaidras debesis virs Ukrainas. "Pat vislielāko ļaunumu pasaulē var uzvarēt vēl lielāka mīlestība. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs - atvērt sirdi viens otram. Mēs visi esam tik ļoti saistīti. Mēs esam viens vesels. Kamēr mēs visi to nesapratīsim, miera nebūs. Cilvēce karo tikai tāpēc, ka karo sirdīs. Mēs nemākam mīlēt. Ir laiks to iemācīties. Es no visas sirds vēlos, lai pēc iespējas ātrāk virs Ukrainas ir tīras debesis. Lai ir miers visā pasaulē, lai ir miers Latvijā. Un galvenais - miers mūsu sirdīs."

Kā ziņots, Krievijas prezidents Vladimirs Putins ceturtdien, 24. februārī, teica negaidītu runu Krievijas televīzijā, paziņojot par "militāru operāciju" Ukrainā un aicinot Ukrainas armiju "nolikt ieročus".

Visā pasaulē kopš 24.februāra notiek plašas protesta akcijas pret Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.

106 Foto Tūkstoši Rīgā piedalās gājienā Ukrainas atbalstam un pret Putinu 2022. gada 5. martā +102 Skatīties vairāk

39 Foto Kara sāpes un izmisums: cilvēki Ukrainā spiesti pamest mājas un savus mīļos +35 Skatīties vairāk