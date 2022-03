Mēs pirmoreiz esam citādi - jo šajā brīdī pasaule ir cita. Žurnāls "Kas Jauns" šonedēļ visu saturu un ienākumus velta Ukrainai

"Šobrīd pasaulē ir tikai viens notikums. Pārējais ir mazsvarīgi," saka izdevniecības "Rīgas Viļņi" galvenais redaktors Ainis Saulītis. "Tie lasītāji, kas zina šo žurnālu jau vismaz 15 gadu, labi redz, ka mēs pirmoreiz esam citādi. Jo šajā brīdī pasaule ir cita."

"Šis saturs vienmēr plūdis caur manām un manu kolēģu rokām. Mēs vienmēr esam bijuši par īstām, dramatiskām izjūtām no dzīves, īstu, skaidru, emocionālu vēstījumu, par notikumiem, kas ir cik vien iespējams tālāk no falšās politikas. To vērojām, izpratām un tikai dažreiz, kad tas bija nepieciešams, iesaistījāmies. Šie principi šobrīd piekāpjas lielgabalu priekšā.

Nepamet dežavū sajūta, ka esam to visu jau reiz izdzīvojuši pirms kādiem 30 gadiem puča laikā. Tā toreiz bija PSRS agonija, kad pie Kremļa galda sēdēja pučisti un draudēja visiem. Tagad ir līdzīgi. Putinam un viņa galma zombijiem laikam vajadzēja izdarīt kaut ko tik ļoti dramatiski kļūdainu, lai sāktos viņu sabrukums."

"Mums ir vienīgās un galvenās bažas – lai tikai agonijas konvulsijās kāds nenogrābstās gar sarkano pogu. Un tas ir reāli. Viņiem jau atkāpšanās ceļa vairs nav. Pārāk daudzi ir iepīti Putina superkorumpētajā elitē. Viņu ģimenes, radi, labklājība, miljonu īpašumi, miljardu konti, šiks pretēji pārējai Krievijas tautai… Pārāk daudzi no Kremlim pietuvinātajiem galma augstmaņiem tiks parauti zem ūdens, grimstot Putina titānikam. Viņi ķepurosies. Mums ir jābaidās nevis no viņu varenības, bet no megavaras aptumšotajiem prātiem."

Cilvēks, kas tik slimi rīkojas, vienkārši nevar būt gudri izkalkulējis pārējos aspektus savai rīcībai. Širmis ir aizvēries. Un tas ir visbaisākais.

"Pasaules elites reakcija bija ļengana, pielienoši lēna un nokavēta. Ukraiņu asiņu cena par to, lai daudzi pasaulē apjēgtu realitāti, ir nepiedodama. Pārtikušajai un ar Krievijas (valstij un tautai nozagto) naudu cieši sapīto Rietumu augšdaļai ir jāuzņemas liela, ļoti liela daļa vainas par notiekošo."

"Karš notiek arī šeit un tagad. Mēs šobrīd Latvijā pavisam noteikti zaudējam iekšējā informatīvajā karā. Karā tagad vēl nevis par teritorijām, bet par cilvēku prātiem. Ir komfortabli sarunāties ar visiem, kas domā tev līdzīgi. Runāt ar tiem, kas tevi nesaprot, ir vajadzīga daudz lielāka prasme un gudrība. Visi nekad nedomās tāpat kā mēs.

Mums te, Latvijā, ir pilns ar tiem, kas domā Putina propagandas frāzēs un klišejās. Viņi ir ārēji normāli mūsu sabiedrības dalībnieki ar darba vietām, saviem biznesiem, ģimenēm, īpašumiem. Politiskās un informatīvās vides teorētiķu tuvredzības un iedomības sekas, ka gadiem mēs nenovērtējām izklaidējošo mediju nozīmi sabiedriskās domas evolūcijā. Putina vara ir tik stipra arī tāpēc, ka viņi tur, impēriskajā Krievijā, to atšķirībā no mums labi saprot. Ar filmām, zvaigznēm, šoviem. Mūsdienās vissvarīgākā ir stipra mediju izklaides zona, kuru patērē masas, tai atliek precīzās porcijās pievienot propagandas devas, un viss. Darbojas, piedodiet, vecais… Apvienot maizi, vīnu un teātri, un starp rindām vari likt visu citu."

"Līdz šim biju domās, ka mūsu popmūzikas meinstrīms bez Imanta Kalniņa, senajiem "Līviem", "Pērkona" un "Skyforger", vēl bez Mesas un Gustavo, protams, arī Kārļa Kazāka palicis bez īsta, jēdzīga, jaudīga vēstījuma… Kāds lepnums bija personīgi piedzīvot vilšanos koncertā pie Krievijas vēstniecības pirms dažām dienām. Mums ir liels talants, smadzenes un nākotne. Un īpašs paldies Ralfam Eilandam par to."

"Savās domās esam kopā ar visiem pasaules krieviem, kam ar Putina trakumu nav nekāda sakara. Es skaidri apzinos, ka Putins ir jūsu nācijas traģēdija, kurai būs jātiek pāri tāpat kā Hitlera uzbrukumam. Tikai šeit būs grūti radīt jaunu varoņeposu.

Šobrīd teikt, lai Ukraina turas, laikam nav jēgas. Tādu vienas nācijas kopspēku mēs nez vai esam pieredzējuši. Galvenais, lai pārējā pasaule – Eiropa un Amerika – neizlaiž no rokām šo vienīgo Ukrainas iedoto iespēju uz uzvaru pasaules karā pret lielo ļaunumu."

Pērciet žurnālu "Kas Jauns", lasiet pašmāju politiķu un šovbiznesa ļaužu domas, uzmundrinājuma vārdus un rūpes. Un tā arī veltiet savu artavu Ukrainai cīņā pret kaimiņvalsts agresoru, cīņā par brīvību, cīņā par mieru Eiropā un pasaulē.