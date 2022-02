Dāvidu iesūdz tiesā - viņš klientam uzšuvis pārāk smagu žaketi

Pirms mēneša notika tiesvedība pret individuālo komersantu "Davids" jeb Romanu Andrejevu par vienkāršotu parāda piedziņu - tiesā vērsās kāds neapmierināts klients.

Žurnāls "Kas Jauns" sazinājās ar apsūdzēto, lai noskaidrotu, kāpēc tad viņš palicis parādā. “Tagad saņēmu tiesas izrakstu, ka prasība atsaukta. Lieta izbeigta, jo visu nomaksāju jau sen pirms tiesas,” paskaidro Dāvids, uzskatot, ka patiesībā cietējs ir viņš, jo aizskarta gan viņa cieņa un gods, gan viņš cietis materiālus zaudējumus kaprīza klienta dēļ: “Esmu pieradis, ka mani apsaukā, bet, ja mani nepamatoti apvaino, ka esmu piegādājis nekvalitatīvu apģērbu, tas jau ir ārpus visiem rāmjiem!”

Bija neizpratnē

Šīs jezgas pamatā ir pirms diviem gadiem noslēgtais līgums – klients pie Dāvida pasūtījis uzvalku kāzām, samaksājis 350 eiro avansu un vienojies par pasūtījuma izpildes laiku.

“Klientam vajadzēja tā saukto pēcpusdienas uzvalku, tādu, ko var uzvilkt gan svinīgos gadījumos, gan žakete sader arī kopā ar džinsiem. Vienojāmies par samta žaketi ar melnām, klasiskām biksēm, un tika izdarīts pasūtījums. Uzvalks atnāca pāris dienu pirms termiņa beigām, nogādājām to klientam, pielaikojām, bet vajadzēja veikt vēl dažas sīkas korekcijas, pielāgojot apģērbu tieši pasūtītāja augumam. Atradu šuvēju, kas steidzamības kārtā to varētu izdarīt, nodevu uzvalku korekcijām, taču tad klients atsūtīja ziņu, ka savu žaketi salīdzinājis ar veikalos nopērkamajām un secinājis, ka viņa žakete ir pārāk smaga un, viņaprāt, tai izmantotais audums esot sliktas kvalitātes,” stāsta Dāvids.

Dāvids gan telefonsarunā ar klientu esot mēģinājis paskaidrot, kāpēc šī žakete šķiet smagāka par citām, gan piedāvājis uzšūt žaketi no vieglāka auduma, taču klients atteicās no pasūtījuma un pieprasīja atpakaļ jau iemaksāto avansu.

Modes mākslinieks teic, ka no savas puses esot izpildījis visas klienta prasības – kas tika pasūtīts, to klients saņēma. “Es jau biju samaksājis par šo uzvalku, par materiāliem, par šūšanu, par atgādāšanu uz Latviju, samaksāju arī šuvējām Latvijā, kas veica korekcijas, un tad viņš no preces pēkšņi atteicās. Kāpēc tad man būtu jāatmaksā avanss, ja klients vienkārši pārdomāja?” vaicā Dāvids, turpinot: “Pirmo reizi saskāros ar tādu nepatīkamu situāciju, biju neizpratnē, ko darīt. Runāju par to ar dēlu, viņš teica, ka pasūtījumu esmu izpildījis, tāpēc lai klients paņem savu preci, samaksā par darbu un liekas mierā. Tā arī darīju, uzrakstīju klientam, ka savu darbu esmu izdarījis un gaidu, kad man samaksās visu summu, par kuru bijām vienojušies. Bet tad sākās visādi draudi, apmelojumi, sūdzības, ka neesmu piegādājis uzvalku, neesmu izpildījis noslēgto līgumu, līdz mani iesūdzēja tiesā!”

Ieliek melnajā sarakstā

Klients apvainojis Dāvidu, ka viņš šo uzvalku vispār nav piegādājis, uzrakstījis sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram un vērsies tiesā, pieprasot Dāvidam atmaksāt saņemto avansu, kā arī kavējumu naudu un tiesvedības izdevumus. Paralēli tam vēl sociālajos tīklos pār Dāvidu sākušas līt apvainojumu straumes no pavisam citiem cilvēkiem, ka viņš nav izpildījis pasūtījumu.

“Es neesot piegādājis uzvalku! Kādas muļķības! Esmu saglabājis mūsu saraksti ar klientu, kurā viņš pats apliecināja, ka preci ir saņēmis. Bet tikai tāpēc, ka žakete šķitusi par smagu, viņš uzskatīja, ka darbs ir nekvalitatīvs, pēc viņa sūdzības tiku iekļauts Patērētāju tiesību aizsardzības centra melnajā sarakstā!” pukojas Dāvids un, vaicāts, vai klienta sūdzība par pārāk smago žaketi bija pamatota, smejas: “Nu, ja cilvēks nav vilcis kvalitatīva, dabīga auduma drēbes, tad tā varētu šķist. Žakete bija šūta no dabīga samta, ne mazākās sintētikas, tāpēc tā patiešām ir smagāka, toties krietni kvalitatīva. Tā ir augstas klases drēbe, nevis plaša patēriņa preču veikalos iegādājams produkts.

Šaubos, vai vispār Latvijā šādas samta žaketes var nopirkt!

Tāda paša materiāla žakete bija Denjelam Kreigam uz jaunākās Džeimsa Bonda filmas pirmizrādi, tāda ir arī princim Viljamam – viņi saprot kvalitāti, bet te vienam esot par smagu, un tāpēc var mani apvainot, ka esmu piegādājis sū...”

Tāda paša samta auduma žaketi par labu esam atzinis aktieris Denjels Kreigs, ierodoties uz jaunākās Džeimsa Bonda filmas pirmizrādi. (Foto: TIMMSY / BACKGRID/ Vida Press)

Ar nepazīstamiem cilvēkiem vairs nesadarbosies

Dāvids uzsver, ka ar šādu nekaunīgu gadījumu savā ilgajā profesionālajā karjerā saskāries pirmo reizi: “Ir bijušas situācijas, ka no manis neatkarīgu iemeslu dēļ pasūtītā prece neatnāk laikā, tāpēc par savu naudu klientam esmu nopircis un uzdāvinājis vietā citu. Bet kas bija šis?! Pasūtīt kvalitatīvu apģērbu, bet no tā atteikties, jo ir pārāk labs? Un pēc tam vēl apvainot nekvalitatīvā darbā, paziņot, ka vispār neesmu preci piegādājis, celt neslavu, iesūdzēt tiesā!”

Tad kāpēc Dāvids pats nevērsās tiesā par neslavas celšanu, kā arī nepieprasīja klientam samaksāt par izpildīto darbu? “Man bija tāda doma, bet tad sapratu, ka tiesvedībā ieguldītais laiks un līdzekļi nav tā vērti. Lai gan juristi teica, ka būtu tiesā uzvarējis, es likos mierā. Jo ne velti ir tāds teiciens – ja ar cūkām kaujas, pats ar sūdiem novārties! Bet nepārprotiet, es nežēlojos un nepataisu sevi par cietēju. Vienkārši man šī situācija sarūgtināja, taču esmu pieņēmis, ka dzīvē tā gadās,” atbild Dāvids, kurš klienta prasības apmierinājis jau pirms noliktās tiesas sēdes, samaksājot visu viņa prasīto.

Pēc šī gadījuma Dāvids internetā bija apliets ar rupjībām un apvainojumiem – viņam nezināmi cilvēki publiski apvainoja modes mākslinieku negodīgā rīcībā. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)

“Ziniet, man tā bija vienkāršāk. Tagad būs mācība uz mūžu – nekad nesaistīties ar nepazīstamiem cilvēkiem. Patiesībā šis notikums bija viens no iemesliem, kāpēc pārvācos uz laukiem un pievērsos dārzkopībai. Es vairs nevēlos apkalpot tādus klientus, man nevajag visas šīs negācijas, es gribu mieru. Šis man bija pēdējais piliens. Savā darbības laikā nebiju “uzmetis” nevienu klientu, jo man taču ir svarīga mana reputācija, mans vārds, mans zīmols, bet nu mani apmeloja darbībās, kas nav notikušas. Protams, ja kāds pazīstams klients palūgs viņam ko uzšūt, es neatteikšu, bet nepazīstamos vairs neapkalpošu. Man darbu pietiek savā saimniecībā, badu neciešu, un paša nervi man ir svarīgāki,” nosaka Dāvids, kas aktīvi gatavojas pavasara darbiem savā lauku saimniecībā, kā arī nu jau vairākus mēnešus mācās par biškopi.

Bet kas noticis ar to pirms diviem gadiem pasūtīto uzvalku? “Tas joprojām glabājas man mājās skapī. Esmu taču samaksājis par šo uzvalku, tas patiešām ir ļoti skaists un augstas kvalitātes. Žakete ir fantastiska, no bieza samta, kādu Latvijā pat nevar nopirkt. Neiešu jau ārā mest!” atbild modes mākslinieks, kurš šajā žaketē izgājis dažos publiskos pasākumos, un tā patiešām izskatās lieliska.

