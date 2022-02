Norvēģiju "Eirovīzijā" pārstāvēs dziesma par vilkiem un banāniem

Nacionālās atlases finālā par vietu uz lielās "Eirovīzijas" skatuves cīnijās 10 dziesmas, uzvarētāju noteica skatītāju balsojums.

Dueta “Subwoolfer” dalībnieku identitātes nav zināmas, taču abi sevi dēvē par Kītu un Džimu. Acīgākie skatītāji domā, ka noslēpumaino duo veido norvēģu komiķi, brāļi Vegards un Bārds Ilvisokeri. Viņi 2013. gadā sasmīdināja visu pasauli ar dziesmu “The Fox (What Does The Fox Say?)”, kura platformā “YouTube” guvusi vairāk kā miljards skatījumu.

Paši komiķi savu dalību dziesmu konkursā nav apstiprinājuši.

2021. gada starptautiskajā dziesmu konkursā Norvēģiju pārstāvēja mūziķis TIX ar dziesmu "Fallen Angel". "Eirovīzijas" finālā viņš iekļuva 18. vietā.

Konkursa laikā skatītāju sirdis aizkustināja norvēģa un Azerbaidžānas dziedātājas Efendi mīlasstāsts.

Savaldzināt pievilcīgo azerbaidžānieti viņš centās katru mīļu brīdi. Savai simpātijai dziedātājs veltīja ne vienu vien romantisku dziesmu, taču viņa centieni diezgan ilgu laiku palika bez atbildes. TIX bija neatlaidīgs un beigās viņam izdevās iekarot Efendi sirdi. Viņš saņēma atbildi - meitenes uzmanību un pat dāvanas.

Pēc tam abi dziedātāji satikās un sāka to darīt arvien biežāk. TIX savu simpātiju Efendi ne reizi vien iepriecināja ar puķu pušķiem.

