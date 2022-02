"Esmu atguvusi sevi!" - Dina Zuzāne sajūsmina ar krāšņu fotosesiju

“Visu mūžu esmu pielāgojusies. Tā bija tā mīlestības cena. Tagad varu pateikt skaidri – to nevajag darīt, nevajag pakārtoties vai pielāgoties, bet dzīvot tikai sev,” uzsver Dina. “Tagad esmu atguvusi sevi, jo beidzamajos gados daudz sev atteicu, domājot par to, kā visiem maniem tuvajiem, mīļajiem būtu labāk,” atklāja miljonāre. (Foto: no privātā arhīva (Karlīna Vītoliņa))