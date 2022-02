"Rezultāti pozitīvi... Ironiski - negatīvi!" Miks Dukurs tomēr tiek "Supernovas" finālā, bet tāpat nevarēs tajā uzstāties

Kā sociālajā vietnē "Instagram" norāda mūziķis, viņš nedziedās no mājām, bet finālā izskanēs ieraksts no ģenerālmēģinājuma.

Iepriekš Dukurs atklāja, ka pozitīvs ir ātrais tests, bet tagad apstiprinājis, ka arī laboratorijas tests uzrāda inficēšanos ar Covid-19.

"Rezultāti pozitīvi...Ironiski - negatīvi," teic Dukurs.

Kā noprotams publicētajā ierakstā, mūziķa pašsajūta kopumā ir laba, viņš arī norāda, ka viņam esot gan garša, gan smarža.

"Dziesma "First Love" ar 1. kārtas numuru. Varēsiet arī balsot, ja būs tāda vēlēšanās! Ko es vēlos? Vēlos radīt to silto sajūtu sirdīs, protams! Lai arī nebūšu uz vietas, bet ierakstā, kuru dzirdēsim, tas bija viss, par ko domāju dziedot. Lai būtu pēc iespējas mazāk to lauzto siržu, un katru no jums ieskautu mīlestība! Tuvojas taču Valentīndiena, viss būs labi," "Instagram" raksta mūziķis.

Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka "Eirovīzijas" nacionālās atlases konkursa "Supernova" žūrijas un LTV pārstāvji lēmuši vietu finālā piešķirt arī Mikam Dukuram, jo pusfināla tiešraidē 5. februārī neparedzētas tehniskas kļūmes dēļ mākslinieka dziesma "First Love" izskanēja bez iecerētajiem skaņas efektiem.

Priekšnesuma laikā notika efektu apstrādes datora sinhronizācijas kļūme, kā rezultātā dziesmai netika pievienoti papildu māksliniecisko vērtību piešķirošie skaņas efekti.

Konkursa žūrijas un LTV pārstāvji izvērtēja Mika Dukura priekšnesuma ierakstu, secinot, ka tehniskā kļūme būtiski ietekmējusi tā skaņas kvalitāti. Salīdzinot ģenerālmēģinājuma un pusfināla ierakstus, bija dzirdama skaņas atšķirība, kas nebija radusies Mika Dukura vainas dēļ.

