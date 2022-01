“Dzīve jaunajā gadā bez kreņķiem – tas skan kā pasaka,” šā gada sākumā skumīgi nopūšas "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone. Viņa žurnālam "Kas Jauns" atklājusi jaunus un aizvien satraucošākus faktus par vīru un savu divu bērnu tēvu Žani Šutovu, kas darot vispretīgākās nejaucības, lai tikai atriebtos Magonei.

Realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigznei Magonei gads iesācies rūpju pilns. (Foto: Publicitātes)

Grib piespiest atteikties no aizsardzības pret vardarbību

Aizvadītā gada rudenī Magone neizturēja kārtējo Žaņa emocionālās vardarbības lēkmi un izsauca policiju. Viņa atskaņoja likumsargiem ierakstus ar vīra izteiktajiem draudiem, tāpēc tiesa uzskatīja, ka Magones bažas par savu drošību ir pamatotas, un aizliedza Žanim tuvoties sievai.

Šis liegums spēkā ir joprojām, taču tas Magoni nav pasargājis no Žaņa emocionālās vardarbības. Magone nolēmusi šķirties no agresīvā vīra, bet Žanis ne tikai vēlas panākt, lai sieva atsauc savu lūgumu pēc pagaidu aizsardzības pret vardarbību, bet arī iecerējis tikt pie viņas īpašumiem – saimniecības Avotiņi. “Sākās ar to, ka Žanis, izmantojot trešās personas – kaimiņieni un savu “rokaspuisi” Raimondu –, mani emocionāli iespaido, musina, spiežot ar labu atteikties no prasības par aizsardzību pret vardarbību. Kopš viņam liegts man tuvoties, bijuši vairāk nekā pieci šādi mēģinājumi piespiest mani atsaukt savu prasību. Pretējā gadījumā tika draudēts visiem – ka “dabūs” gan menti, gan es, gan tiesu darbinieki. Tiku šantažēta – ja es līdz paredzētās tiesas rītam nebūšu atsaukusi prasību, ir jau sagatavota vēstule ar sūdzībām par mani, un tā tiks nosūtīta tiesai,” pēdējo mēnešu notikumus atstāsta Magone. Tā arī noticis. “Vēl pēdējā vakarā pirms šīs tiesas sēdes man tika piekodināts “silti apdomāties” un piezvanīt Valsts policijai, atsakoties no savas prasības. Taču es to neizdarīju. Un tiesas dienas rītā man paziņoja, ka tiesa atcelta, jo Žanis iesniedzis par mani sūdzību, tāpēc notiks izmeklēšana,” atklāj Magone, uzskatot, ka šādi tiekot iebiedēta psiholoģiski: “Ja viena piesolītā iebiedēšanas metode neizdodas, tad ķeras pie nākamā līdzekļa īstenošanas.”

Magonei ir pamatotas aizdomas par Žaņa draudu patiesumu: lai arī Bāriņtiesa konstatējusi, ka vīrietim ir cieša saikne ar bērniem, Magone uzskata, ka vīrs vēlas tos atņemt nevis tādēļ, lai rūpētos par bērniem vislabākajās interesēs, bet savtīgu iemeslu vadīts – lai atriebtos Magonei par šķiršanos.

Draudi nogalināt nav sveši

Tagad Magone baidās par savu dzīvību un domā, ka Žanis pat varētu viņu nogalināt. “Tā kā vēl mūsu kopdzīves laikā Žanis draudēja uzkārt uz akas manu mammu, kā arī solīja novākt bijušo draudzeni, tumsā, klusā naktī iesitot no aizmugures pa galvu, domāju, nav ilgi jāgaida, lai kaut kas tāds notiktu ar mani,” nobažījusies ir Magone, atklājot, ka Žanis viņai jau reiz izteicis tādus mājienus: “Viņš stāstīja, ka ir zāles, kuras, ievadot asinīs, izraisa sirdstrieku, un neviena ekspertīze nenoteikšot, no kā iestājusies nāve!”

Nesen Magonei radušās aizdomas, ka Žanis, iespējams, centies savus nodomus īstenot. “Rudens pusē Žanis regulāri bērniem deva līdzi bulciņas, strikti nodalīdams – tās bērniem, tās man. Taču kādu dienu ciemiņš apēda Žaņa sarūpēto bulciņu, kas bija domāta tieši man. Pēc tam šis ciemiņš divas nedēļas mocījās ar neizskaidrojamām vēdersāpēm, caureju, sliktu dūšu, kas sākās pēkšņi, jo pirms tam nebija nekādu slimības pazīmju. Saņēmu no Žaņa arī pudeli ar sidru. Biju pārsteigta, jo līdz šim viņš ar tādām dāvanām nebija izcēlies. Bet, izpētot pudeli, pamanīju korķī vairākus mikroskopiskus caurumus. Un radās aizdomas, ka dzēriens ir saindēts,” stāsta Magone, piebilstot, ka vēl tiek lemts, kā rīkoties turpmāk – veikt pudeles satura analīzi vai ne.

Lūk, Žaņa dāvana, par kuru Magonei ir aizdomas, ka tā ir saindēta. (Foto: Publicitātes)

Agresīvs tips, kurš tīko pēc mantas?

Magone par savu pagaidām vēl vīru saka skarbi: “Šis cilvēks nav tas, par kādu TV ekrānos līdz šim izlicies! Klīniskās diagnozes vien liek no viņa uzmanīties.” Kādas ir šīs diagnozes, to Magone neatklāj, balstoties uz datu aizsardzības likumu. Taču viņa teic: “Esmu sasaistījusies ne vien ar agresīvu, atkarīgu cilvēku, bet arī ar nežēlīgu, atriebīgu, mantas kāru indivīdu, kurš aizmālējis man acis ar tekstiem: “Magda, es tevi mīlu!”, bet tajā pašā laikā lūkojis pēc maniem īpašumiem savu individuālo plānu īstenošanai.”

Šim Magones teiktajam esot arī pamats, jo vēl nesen viņa tikusi spiesta pārrakstīt savu māju abiem Šutova un Magones bērniem. “Kad to nedarīju, tiku necilvēcīgi nolamāta par duru, idioti. Vēl man spieda nopirkt auto, lai arī ne man, ne Žanim nav autovadītāja apliecības, turklāt pirkums bija jānoformē uz Žaņa vecākā dēla vārda. Bet, padzirdot, ka esmu salabusi ar mammu un mammai ir doma kādu mazumiņu zemes piešķirt arī man, Žanim radusies milzu interese tikt atpakaļ manā namā. Tāpēc viņš tik ļoti grib, lai atsaucu savu prasību par aizsardzību pret vardarbību, tāpēc mēģina pierunāt manu māti, lai viņa ierunātu kādas man neglaimojošas lietas, ko pēc tam izmantot tiesā pret mani. Žanis tagad visādi cenšas pielīst manai mātei – solās braukt ciemos ar kūku, taisīt remontu, bet vēl nesen bija gatavs viņu akā iemest, manu godu aizstāvot. Re, cik ātri cilvēki apmet kažoku!” nosaka Magone.

Bet kāpēc tad Magone vispār uzsāka attiecības ar tik nežēlīgu un vardarbīgu vīrieti? Vai pirms precībām viņa neko tādu Žaņa uzvedībā nemanīja? “Es viņu Anglijā paņēmu praktiski no ielas. Par īres parādiem Žanis bija izmests no dzīvokļa, toreiz viņš nestrādāja, ārstējās no dziļas depresijas. Es viņu pažēloju, iedevu istabu savā dzīvoklī. Žanis nedaudz palīdzēja mājas darbos, viņa vecākais dēls bieži auklēja manus bērnus, un par to Žani uzturēju, līdz pēc pusgada viņš pats sāka pelnīt. Anglijā Žanis bija vēl normāls, ar dažu ķildu sarīkošanu, bet ciešams. Šāds viņš kļuva pēdējā gada laikā. Būtībā tas notika no brīža, kad mudināju viņu beidzot sākt strādāt un pelnīt ģimenei iztiku. Ar to viss arī sākās – tiku apvainota, ka es par maz pelnu, teica, lai vai nu strādāju vairākos darbos, vai sameklēju darbu ar lielāku algu. Teica: “Tvoja strana, ti i dumaj! (Tava valsts, tu arī domā – no krievu val.)” Bet septembrī piedraudēja: “Iesi strādāt uz gateri ar visiem bērniem, pietiks mājās sēdēt, bikses deldēt!”,” žurnālam "Kas Jauns" atbild Magone un strikti piebilst: “Esmu gatava pat melu detektoram, ja kādam ir šaubas par manis teikto!”

