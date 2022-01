Baibas Sipenieces meita Grieta strādā seksšopā un par darbu ir sajūsmā. Tētis arī neiebilst

Kā šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns", Grieta Sipeniece ar sevi plašāku auditoriju iepazīstināja nesen, klajā nākot Baibas Sipenieces-Gavares raidījumam "Sviests manā galvā", kas lūkojams "YouTube".

Jauniete pati uzskata, ka no mammas mantojusi mūžīgo optimismu, savukārt, spriežot pēc tā, cik droši un atklāti viņa apspriež seksuālas tēmas, iespējams, šī ir viena no tām īpašībām, kas nākusi no tēva; kā zināms, grafiķis un tēlnieks Vilipsōns ne tikai brīvi izsakās par intīmām lietām, bet seksualitāti bieži izpauž arī savā mākslā.

Baibu un Aivaru uzskata par perfektiem vecākiem

“Tēvs viņai ir Vilipsons Aivars. Grieta pasaulē nāca ārlaulībā, un mums visiem ir labas attiecības. Man nekad nav bijušas naidīgas attiecības ar Grietas tēvu. Viņš ļoti mīl Grietu,” uzsver Baiba Sipeniece-Gavare, jokodama, ka ar Vilipsōnu precējušies nebija un acīmredzot liktenis viņus savedis kopā tieši uz šo brīnišķīgo “projektu” – Grieta. “Vislabākie projekti ir tie, kas ir radīti uz dullo un mīlestībā!” izsaucas Baiba, un Grieta piekrīt, paziņodama: “Man ir perfekti vecāki!”

Par sevi runājot, TV sejas atvase atklāj, ka strādā intīmpreču veikalā "Sexy Style", un šis esot brīnišķīgs darbs! Pie šiem Grietas vārdiem Baiba daudznozīmīgi pasmejas, bet neko nekomentē. “Tas tiešām man ļoti patīk, un šī ir viena no mīļākajām vietām, kur esmu strādājusi. Šī vieta ir lauzusi manus stereotipus par vidējā latvieša seksuālo dzīvi, un tos visus es cenšos lauzt arī klientiem. Gan par seksualitāti, gan par vīrieša un sievietes vietu dzīvē un laulībā un tā tālāk...” pastāsta jauniete. Starp citu, vīriešus, kuru dēļ nav vērts pārdzīvot, Grieta apzīmē ar vārdu “ļēļaks”.

Sieviete nav tikai “trīspunktnieka luksofors”

Situācija, ko Grieta novērojusi, – uz intīmpreču veikalu bieži nākot 50, 60 gadu veci vīrieši, stāstot, ka nezina, ko un kā darīt... “Viņi sūdzas: mēs nenonākam līdz “izrādes beigām”, nenonākam “līdz aplausiem” – ko darīt, kā palīdzēt? Un man ir iespaids, ka viņi nemaz nezina, ka alfabētā ir arī pilnīgi citi burti, nevis A, B, C, un viss. Un tas mani tik ļoti nokaitina!

Jautāju vīriešiem – vai esat ar savu sievu izmēģinājuši to, vai esat kādā citā veidā, vai esat parunājis ar viņu, pacenties uzzināt, ko viņa vēlas? “Nē, nē...” Viņi pat nevar parunāt! Tāpēc, ka tas “latviskais” ir: iesim zem segas, bez gaismas, un tā, ka nerunā. Problēma ir tāda, ka vienkārši nespēj atvērt smadzenes tam, ka sieviete nav tāds trīspunktnieka luksofors, ko tā izmantot... Tad viņš nopērk kaut kādu dārgo mantu, jo mums tas ir izdevīgi, un es zinu, ka tā sieviete būs laimīga. Man ir svarīga tās sievietes labsajūta. Protams, viņam arī paskaidroju, kas un kā ir jāizmanto. Galvenais ir runāt visa tā procesa laikā. Latviešiem tā ir problēma, it īpaši tiem, kas ir padomju laikā dzimuši. Jums skolās tā [sekss] bija tabu tēma, par to nemācīja, un nebija nekādas informācijas. Es uzaugu, skatoties Sekss un lielpilsēta, tas mani ļoti interesēja; skatījos filmas, kur tādas ainas ir, es runāju ar cilvēkiem...” raidījumā "Sviests manā galvā" paaudžu atšķirības skaidro Grieta.

Vēl viena interesanta lieta, ko Grieta ievērojusi: uz intīmpreču veikalu nākot diezgan daudzi klientu, kam ir krietni pāri septiņdesmit. “Un tas ir tik jauki. Es vispār to nezināju! Man likās, ka cilvēkiem, kad ir 50 un pāri, jau viss... Izrādās, nē. Atnāk vecs opītis un saka, ka viņam vajag sievai tādu un tādu dāvaniņu; viņš meklē un meklē. Un stāsta, ka “mēs izmantojam šo un izmantojam šo”... Un es esmu tik priecīga, ka tā seksuālā dzīve tomēr nav mirusi; ka arī man [vecumdienās – KJ] viss būs kārtībā, iespējams,” raidījumā Sviests manā galvā dzirkstoši teic Grieta Sipeniece. Kad viņas mammai tiek jautāts, kā tad ir – vai sekss ir pēc 50, Baiba Sipeniece-Gavare pārliecinoši apstiprina: “Ir! Uhhh!”

Baiba arī atzīst, ka savā 51 gadu garajā dzīvē ir piefiksējusi, ka “tie, kas daudz runā par seksu, tie baigi daudz arī nedara. Šī ir viena no tām lietām, kas ir jādara, nevis par kuru jārunā. Vienkārši dari – ko tu tur daudz runāsi?! Man nepatīk runāt par tām lietām, es vairāk esmu darītāja, nevis runātāja.”

“Bet es priecājos, dzirdot, ka Grieta uzdod šos jautājumus,” atzīstas Baiba un ieinteresēti atvasei pavaicā: “Varbūt tu gribi būt seksologs?” Uz šo mātes jautājumu meita neatbild, tā vietā pastāstīdama, ka rudenī plāno doties studēt uz Vāciju.

Saistītās ziņas "Neparaksties Latvijas tautas vārdā!" - Baiba Sipeniece norāj Jolantu Gulbi-Paškeviču Baiba Sipeniece: "Man ir jau tik daudz gadu, ka varu runāt atklāti" "Mans dzīvesbiedrs ir ērcīgs..." Baiba Sipeniece-Gavare par to, ka viņas vīrs paliek sievas ēnā

Vilipsōns: “Vairāk priecātos, ja viņa strādātu konfekšu veikalā”

Informēts, ka būs jāatbild uz diezgan privātu un intīmu jautājumu, mākslinieks Vilipsōns acumirklī paziņo: “23 centimetri!” Tikai pēc tam viņš atklāj, ko domā par savas atvases rosīšanos intīmpreču tirdzniecības sfērā.

Mākslinieks Vilipsōns, Grietas Sipenieces tēvs, atzīst, ka par raidījumu, kurā piedalās meita, uzzinājis sporta zālē no treneriem. “Cik nu paskatījos, tās kādas trīs minūtes, man likās pieklājīgi gan no Baibas puses, gan arī Grieta tur labi izskatījās. Nenoskatījos visu, ar trim minūtēm man pietika, bet novērtēju, ka ir radīts kaut kas foršiņš.”

R?gas Vi??i 2015/17. M?kslinieku Aivaru Vilips?nu ar izst?des–zibwakc?nas «?aks un V-s?ns» un kr?sojam?s gr?matas «Reiz dz?voja ?aks» atkl?šanu sveic ar? vi?a un TV šovu vad?t?jas Baibas Sipenieces-Gavares meita Grieta. 17.04.2015.

Vaicāts, ko domā par to, ka meita strādā Latvijā lielākajā intīmpreču veikalā, Grietas tēvs atzīst: “Es domāju, ka normāli. Tas ir labi, ka cilvēks vispār strādā.”

Mākslinieks arī atklāj, ka meitu darbavietā apciemo regulāri. “Mēs kopā ejam pusdienās. Kad eju uz "Osirisu", aicinu nākt līdzi. Viņa piedāvā ienākt, es ienāku, “izņemu” viņu no veikala, kolēģēm apsolos, ka atgriezīšu, kad būsim paēduši. Mums jau pa ceļam sanāk,” sirsnīgi teic pazīstamais grafiķis, kurš neesot īsti pētījis, kam vizuāli vairāk – mātei vai tēvam – Grieta līdzinās. “Viens saka, ka Grieta ir Sipim [mammai Baibai Sipeniecei-Gavarei] līdzīga, cits saka, ka man. Pēc sejas vaibstiem – varbūt...” norausta plecus Vilipsōns.

Vai ir pie Grietas seksšopā kaut ko arī nopircis? “Pagaidām man vēl tā kā nevajadzētu. Bet, kad vajadzēs, noteikti būs labas atlaides. Njā, starp citu – kāpēc gan neizmantot šo... ričurača sešnieku?! Ja uzkrīt, tad uzkrīt! Bet es jau, protams, būtu priecīgāks, ja viņa kādā konfekšu veikalā strādātu. Tad es būtu caurām dienām pie viņas!” smejot saka mākslinieks.

Citas interesantākās ziņas un notikumus lūkojiet žurnāla "Kas Jauns" šīs nedēļas numurā!