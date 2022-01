Andris Keišs pēc kovida pārslimošanas atgriežas saviesīgajā dzīvē

Žurnāls "Kas Jauns" sastapa aktieri Rīgas kinoteātrī "Splendid Palace", kur ar pirmizrādi svinīgi tika atklāta psiholoģiskā trillera "Bezvēsts pazudušās" otrā sezona. Seriālā aktieris iejūtas izmeklētāja lomā.

Keišs ar prieku atzīst, ka atgriezies teātrī un viss tur rit savu gaitu, protams, ievērojot noteiktos ierobežojumus: “Viss ir labi, cik nu labi var būt… Spēlēt izrādi pusei zāles skatītāju… Mēs turpinām darbu, taisām jaunus iestudējumus, šobrīd strādājam ar Gati Šmitu pie jaunas izrādes.”

Taujāts par pašsajūtu pēc vīrusa izslimošanas, aktieris saka: “Es esmu trīsreiz vakcinējies, un man slimošana nebija smaga. Man paziņas ir nomiruši, es apzinos šā vīrusa nopietnību. Bet tā es jokoju, ka šobrīd esmu tas drošākais cilvēks. Trīs potes un pārslimošana. Ko vēl var gribēt?”

Keišs piebilst, ka sevi uztur labā formā, rūpējas par veselību un nodarbojas ar fiziskām aktivitātēm. “Es vairāk uztraucos par to, kas notiek sabiedrībā. Vairāk vajag iet uz kafejnīcām, teātriem un tikties. Nav jau tā, ka visi satiekoties saskūpstās vai uzturas ciešā kontaktā. Visi taču ir pieauguši cilvēki. Gribētos, ka mums ļauj pašiem izdarīt kaut kādas izvēles. Es jūtos noguris no šitā visa. Kā daudzi. Es visu laiku pretstatu Latviju un Igauniju, kurai tomēr ir daudz brīvāk bijis ar šiem ierobežojumiem, bet tā saslimšana turpat vien ir. Kāpēc Igaunijā neaizvēra teātrus? Nesaprotu, kāpēc tas tā ir, un mulstu no šīs situācijas. Bet tādu īsti pamatotu skaidrojumu tam neesmu dzirdējis,” prāto aktieris.

Aktieris atzīst, ka grūti dzīvot mūžīgos ierobežojumos.