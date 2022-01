Pasaulē pirmā vegāniskā vijole izveidota ar ogām un bumbieriem

Vijoļu izgatavotājs Padregs Odubloids savā darbnīcā Lielbritānijā izgatavojis pasaulē pirmo vegānisko vijoli pēc gadiem ilgiem mēģinājumiem un izpētes.

8 000 sterliņu mārciņu (9,6 tūkstoši eiro) vērtā vijole izgatavota pēc speciāla, pirms vairākiem gadiem veikta pasūtījuma.

Tradicionāli vijoļu ražošanā izmanto materiālus, kas nav vegāniski, piemēram, līmi, kas iegūta no dzīvnieku ādas, kauliem un cīpslām. Parasti to iegūst no zirgiem, bet var tikt izmantoti arī truši, zivis vai citi dzīvnieki.

Turklāt vijoles stīgas un loki var saturēt arī ziloņkaula, zirga astes spalvas un dzīvnieku zarnas.

Amatnieks nodarbojas ar vijoļu izgatavošanu jau 40 gadus, un viņa ražotie instrumenti ir spēlēti slavenās vietās, tostarp Bekingemas pilī un Baltajā namā.

“Es aizdomājos, cik daudz ir vegānu, potenciālo mūziķu, kuri ētisku apsvērumu dēļ nevar spēlēt vijoli. Tas ir briesmīgi!” sacīja Odubloids. “Pasaule patlaban mainās. It īpaši jaunā paaudze. Viņi rada lielas pārmaiņas pasaulē, un es ar to lepojos.”

Lai gan vijolniekiem ir iespējams iegādāties stīgas un lociņus, kas nav veidoti no dzīvnieku izcelsmes produktiem, šis ir pirmais vijoles korpuss, kas reģistrēts ar oficiālo vegānu preču zīmi.