Gundars Āboliņš sola pamest "Facebook", bet pēc ļaužu žēlabām lēmumu maina

Aizvadītajā nedēļā tautā mīlētais aktieris un tulkotājs Gundars Āboliņš publiski paziņoja, ka no šīs nedēļas vairs nebūs sastopams sociālajā platformā "Facebook", jo pieņēmis lēmumu savu profilu neatgriezeniski izdzēst. Simtiem ļaužu, mākslinieka draugi, domubiedri un sekotāji, pauda žēlumu par drīzumā gaidāmo virtuālo šķiršanos un lūdzās, lai Gundars paliek.

Aktieris atzina, ka nebija iedomājies, ka informatīvos nolūkos izplatītais vēstījums izraisīs tik nevienaldzīgu un lielu ievērību. Un tad pēkšņi, dažas stundas pirms plānotās “izdzēšanās”, Gundars Āboliņš nāca klajā ar jaunu ziņojumu.

“Dārgie draugi! Tā nav tikai pieklājības forma! Šo divu dienu laikā es rūpīgi apsvēru savu emociju uzplūdā pieņemto lēmumu. Es izlasīju arī visus jūsu komentārus un viedokļus par to. Aprēķināju arī, ko es zaudētu, ja aizietu no FB pavisam. Cik laika man prasītu visu kontaktu “pārprofilēšana” un visu dzimšanas dienu pierakstīšana... u.c. Tāpēc atzīšu savu pārsteidzību un palikšu FB "atkarībā" arī turpmāk, bet izmantošu to vienīgi kā saziņas iespēju. Nekādus provokatīvus viedokļus no manis negaidiet! Tīri egoistiski savu laiku, kura man vairs nav atlicis tik daudz, gribu veltīt radošam darbam. Atzīstu, ka esmu bijis nepārliecinošs savā lēmumā,” rakstīja populārais aktieris, uz ko kā atgriezenisko saiti saņēma nepārprotamas ļaužu gaviles. Prieku un pateicību par palikšanu sociālajā saziņas vietnē pauda daudzi, tostarp sabiedrībā zināmi ļaudis. “Savas kļūdas atzīst stiprie!”, “Mēs jūs mīlam, cienījamais māksliniek!”, “Paldies, Gundar! Lai cik greizas sliedes un piepīpēti vagoni, tomēr ar to palīdzību vieglāk sasniegt citam citu, nekā maldoties pa mežu,”, “Urrā! Prieks!”, “Paldies, Gundar, lūdzu turpiniet iet savu ceļu! Iesim visi kopā, būs vieglāk!” vispārēja līksme nu pārņēmusi aktiera virtuālos draugus.