"Dzīvojam kara stāvoklī ar slimību," - Zane un Vilis Daudziņi aicina paļauties uz jēdzīgiem risinājumiem

Vilis Daudziņš žurnālam "Kas Jauns" pastāstīja, ka viņa ģimene ir vakcinējusies pret Covid-19. “Tad jau mēs tik mierīgi te nestāvētu. Zinātnieki ir pietiekami nopietni strādājuši un izstrādājuši veidu, kā tikt vaļā no šīs slimības vai lai vismaz kaut kā to ierobežotu. Ir jāpaļaujas uz to, kas ir labs un jēdzīgs risinājums. Un šis veids – vakcinācija – ir pārbaudīts nu jau pat 200 gadu garumā,” savu viedokli atklāj aktieris.

Uz jautājumu, kādas ir tuvākās nākotnes prognozes, vai teātris darbosies un izrādes notiks, Zane Daudziņa teic, ka nebūtu jau slikti, ja mēs varētu pareģot nākotni. “Domāju, ir normāli, ka šajā situācijā visi dzīvojam neziņā. Šis ir savā ziņā kara stāvoklis. Karš ar slimību. Un sabiedrībai būtu jāapzinās, ka mēs esam tajā pusē, kurā gluži vienkārši ir svarīgi nejaukt iespēju notikt atveseļošanās procesam. Ir jābūt savstarpēji lojāliem. Jāiestājas par vecākiem cilvēkiem, kurus tas var skart sāpīgāk. Tāpēc man liekas, ka ir ļoti būtiski, lai mēs šajā situācijā esam solidāri un atbalstoši,” viņa piebilst.

Aktieru pāris Zane un Vilis Daudziņi kopā ar Zanes mammu Veltu Gobu apmeklē latviešu vesterna "Wild East. Kur vedīs ceļš" pirmizrādi. (Foto: no izdevniecības Rīgas Viļņi arhīva)