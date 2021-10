No šova "Mīla kemperī" izbalsotā Ivita jau atradusi jaunu sirdsāķīti

Sarunā pēc šova daiļā blondīne stāsta, ka izbaudīja dalību šajā projektā un tas bija viņas šīs vasaras vislielākais piedzīvojums: "Man bija ļoti žēl pamest cilvēkus, kas tik īsā laikā man bija kļuvuši par tuviem draugiem. Bet šovs ir šovs, jādzīvo tālāk."

Visvairāk atmiņā palikušas tieši trakulīgās ballītes kemperos un benzīntankos kopā ar Elīnu, Megiju, Dāvidu, Ronaldu un Normundu, ar kuriem Ivitai bija izveidojies vislabākais kontakts.

Viņa neņem ļaunā, ka kompānija dēvējusi viņu par "mammu": "Man patika. Ja nemaldos, tad es pati tā arī sevi pieteicu un jokoju, ka ar kemperi vedu savus bērnus uz skolu. Tas tā forši aizgāja, un es noteikti nedusmojos par šādu titulu." Ivita gan atzina, ka mīlestību ceļojumā ar kemperiem nav atradusi - viņai neizveidojās romantiskas attiecības ne ar sākotnēji izvēlēto Ronaldu, ne citu no puišiem.

"Mums ar Ronaldu nevienā brīdī nebija tā romantiskā klikšķa. Mums nesanāca neviens no pārīšu uzdevumiem. Beigās, kad šo jautājumu jau bijām izrunājuši, sapratām, ka komunikācija mums ir ļoti laba, bet mēs nebūsim pāris. Pēc "Mīla kemperī" es sāku tikties ar kādu puisi, kurš nav no Latvijas. Mēs iepazināmies kādā ballītē un kopš tā laika ceļojam viens pie otra - tad jau redzēsim, kas no tā sanāks. Varu pačukstēt, ka viņš ir pilots! Esmu ļoti laimīga," saka daiļava.

