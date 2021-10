Reperis ansis šķiras no sievas

Mikroblogošanas vietnē "Twitter" viņš raksta: "Mēs ar Līvu izdomājām, ka vairs nebūsim vīrs un sieva. Ceram uz iespējami lielu sapratni par to, ka mums vēl pāris nedēļas vajadzēs laiku divatā, lai šo visu kārtīgi sakārtotu. Gribam, lai jūs zināt, ka tikpat prātīgi un apdomīgi, kā mēs šos septiņus gadus močījām kopā, tikpat piesardzīgi un nosvērti esam nonākuši pie šī slēdziena. Sen neesam bijuši tik bēdīgi par kaut ko, bet, šķiet, jūtamies atviegloti. "

Mākslinieks norāda, ka nevēlas no apkārtējiem dzirdēt ieteikumus, ko un kā labāk darīt. "Kā mums iet? Droši vien labāk nekā varētu iedomāties klasisku šķiršanās ainu: mīļi, cieņpilni un ar lielām rūpēm vienam par otru, jo abi arī vislabāk zinām, cik pēdējie divi gadi mūs ir salauzuši. Protams, ik pa laikam pabimbājam, bet vairāk smejamies un runājam par to, cik laba komanda esam bijusi, cik lieli draugi centīsimies būt arī turpmāk. Protams, tas ne vienmēr tā darbojas, mēs arī to zinām, pieņemam jebkuru scenāriju, kurš īstenosies."

Paziņojuma turpinājumā viņš skaidro, ka pāris ikdienā nav daudz strīdējies, bet pandēmija darījusi savu. "Šo lokdaunu un ziemu gan vairs neesam spējīgi pavilkt, tas mums abiem sāka kļūt skaidrs pirms neilga brīža."

Reperis raksta, ka ne viņš, ne Līva neko nenožēlojot. "Ļoti novērtējam gan viens otru, gan visu to neatkārtojamo, ko esam nodzīvojuši kopā."

Viņš arī skaidro, ka nākamo projektu abi pabeigs kopā, un, iespējams, profesionālajā jomā sadarbosies arī nākotnē.

Gribēju jums kaut kā oficiālāk par šo paziņot, bet @_BeLiva saka, ka vislabāk derēs tas pats paziņojums, kuru uzrakstīju mūsu tuvo draugu diskordam. pic.twitter.com/NOWhW7Fm2t — ansis 🦆 (@ansishh) October 20, 2021

Iepriekš žurnālam "Kas jauns" pāris stāstīja, ka viens otru atraduši, pateicoties mīlestībai pret hiphopu. Līva savulaik kļuvusi par dejas pedagoģi un vairākus gadus darbojusies kā profesionāla dejotāja. "Biju solo dejotāja dažādos šovos, pārsvarā ārpus Latvijas, Eiropā. Ar dažādiem māksliniekiem, tostarp reperiem, uzstājos Francijā, Vācijā, Monako, Spānijā un citur," stāstīja Līva.

"Bet ar Ansi saskrējāmies un sapazināmies hiphopa tusiņos. Tā ir labākā vieta, kur atrast vīru," smaidot teica repera mīļotā. Abi iepazinušies pirms aptuveni astoņiem gadiem, taču sākumā ilgstoši abus saistījušas tikai labu paziņu attiecības.

"Pagāja krietns laiks, līdz lēnā garā sapratām, ka simpātijas ir abpusējas. Tas man bija liels pārsteigums!" iepriekš neslēpa Ansis.

"Man paveicās apprecēt savu mīļāko reperi! Kādreiz, bērnībā, fanoju par Ozolu. Bet tas bija citādi – viņš manās bērna acīs bija liels stārs, tāds neaizsniedzams. Bet, kad sapazinos ar Ansi, kad man iepatikās viņa mūzika, Ozols tika aizmirsts, un te nu es esmu. Labākais vīrs, kāds var būt, ir reperis! Un tieši Ansis," iepriekš atzinās viņa laulātā draudzene, ar ko reperis pirms četriem gadiem Ziemassvētkos nosvinēja kāzas.

Tagad Līva vairs nedejo un nestrādā par deju skolotāju, bet gan darbojas kā Anša asistente.