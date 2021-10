Soctīklu lietotājus uzjautrina palaidnīgs ziloņu mazulis, kurš atstāj vecmāmiņu bez kūkas

"Samui Elephant Haven" rezervāts Taizemes Ko Samui salā tika atvērs 2018.gadā, lai glābtu ziloņus, kurus izmantoja tūrisma sfērā. Trīs gadu laikā Mae Surija un viņas komanda izpirka un patvērumu deva 14 ziloņiem, kurus tagad nākas uzturēt. Viens no veidiem, kā cilvēki no jebkuras vietas pasaulē var palīdzēt, ir pasūtīt "ziloņu kūku", kas sver no 15 līdz 80 kilogramiem. Pēc tam interesenti var noskatīties video, kurā iemūžināta ziloņu mielošanās. Viens no šiem video pamatīgi uzjautrinājis sociālo tīklu lietotājus.