Šovu zvaigznei Magonei pacietības mērs pilns - viņa šķiras no vardarbīgā Žaņa

Kā raksta žurnāls "Kas Jauns", telekanāla "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne Magone ir izmisuma pilna. Viņa vairs nav gatava paciest Žaņa emocionālo vardarbību. Viss aizgājis pat tik tālu, ka iesaistījusies policija, un nu Žanim uz noteiktu laiku liegts tuvoties Magonei. Žurnālam "Kas Jauns" Magone izstāsta, ko līdz šim nevienam citam nav atklājusi, – cik nežēlīgs mēdz būt viņas vīrs!

Pamiers nebija ilgs

Jau gada sākumā Magone Žaņa rīcības dēļ bija spiesta izsaukt policiju, kad vīrs negaidīti ieradās mājās no darbiem Īrijā un, greizsirdības pārņemts, sarīkoja pamatīgu traci. Toreiz viss beidzās ar to, ka starp Žani un Magoni tika noslēgts pamiers, Žanis atvainojās, bet Magone vīru cieši pabrīdināja, lai šāda uzvedība no viņa puses būtu pēdējo reizi, jo nekas tāds vairs netiks piedots.

Taču pamiers nebija ilgs. “Pēc toreiz februārī notikušā Žanis man atvainojās, apsolot vairs nelietot krievu “mīļvārdiņus”, nebūt straujš un ass. Vārdu sakot, atkal uzvilkām rozā brilles, it kā nekas nebūtu bijis,” tagad žurnālam "Kas Jauns" stāsta Magone, sakot, ka pēc pamiera, kā jau tādos gadījumos ierasts, bijis tāds kā attiecību medusmēnesis: “Iestājās kluss, šķietami cerīgas un laimīgas dzīves posms.”

Taču tas nebija bezgalīgs. “Runājām daudz mazāk, retāk, lai neizsauktu nevajadzīgu asu situāciju, tomēr salāpīts maiss nav jauns. Ar laiku ielāps nodilst. Un cauri birst viss no jauna. Un tad ir tā – lāpa atkal vai jāmet ārā,” attiecības tēlaini raksturo Magone, turpinot: “Tas ir kā aplis – strīds, pamiers, medusmēnesis, saasinājums, spriedze, provokācija, strīds... Un šādi var notikt visu mūžu, tāds piemērs ir manas mātes dzīve ar manu patēvu. Šāds scenārijs man bija jāskatās 18 gadu. Patēvs māti sodīja par pagātnes grēkiem, sita, bučoja, sita... Bet man no Žaņa puses tika piedraudēts polučit pa gubam un ujebu pa morde par runāšanu un ģimenes privātuma izpaušanu.”

Pacietības mērs ir pilns

Par savu dzīvi beidzamajos gados Magone atklāti saka: “Kas ir svarīgi varmācīgajam partnerim? Tas, lai otrs partneris klusē, cieš vienatnē, ka ir atšķirts no citiem līdzcilvēkiem, piemēram, tuviem draugiem, kas vismaz varētu “pārskalot” smadzenes un palīdzēt atvērt acis. Vardarbīgam partnerim ir svarīgi otram iedzīt vainas apziņu – ka esi to pelnījis, jo neklausīji, bet, ja klausīsi, tad būs labiņš kā zīda mutautiņš. Un ar šādām tukšām cerībām tiekam barotas.”

Magone izstāsta arī par savu ikdienu. “Jūtos tā, ka nezinu vairs, ko drīkst, ko ne, uz pirkstgaliem jāstaigā, kaut tik viss būtu pa labam. Pie mazākajām dusmām tieku vainota es, atkal es vainīga, es ne tā runāju, nemāku dzīvot, nemāku mīlēt, nemāku bērnus kopt... Neko nemāku. Tiek paaugstināts tonis, ko attaisno ar to, ka viņam esot tāda armijnieka balss, un tad sākas “mīļvārdiņi” – dura, izvraščenka, bļed, suka. Bet, prasot, kāpēc uz mani tiek bļauts, seko atbilde, ka citādi es nesaprotot, nedzirdot...” nopūšas Magone.

Izrādās, pirmais emocionāli vardarbīgais strīds no Žaņa puses bijis jau pirms vairākiem gadiem. “Tas notika 2017. gada Ziemassvētkos. Toreiz biju vien dažas nedēļas stāvoklī ar Fēniksu. Žanis bija iedzēris, nosolījās mani pamest un, kad piedzims bērns, to man atņemt. Raudāju, sāpēja dvēsele. Ziemassvētki, bijām jaunlaulātie, tik tikko kā pieteicies pirmais kopīgais bebucis... Taču toreiz rozā brilles ļoti turējās uz acīm. Neredzēju, nedzirdēju, vēl cerēju un ticēju, ja nu viņš tomēr pārvēršas par princi. Bet tā arī nepārvērtās. Izauga ragi, no ūzām izlīda aste, āža nags caur zeķes caurumu... Tā tās naivās pasakas beidzas. Jautājums vien – cik ilgi esi gatava sevi upurēt, cik daudz laika izmest mēslainē. Turklāt aug bērni, mācās, skatās, atkārtos to savā dzīvē, bet gudrīši teiks, ka karma, ka biji slikts iepriekšējā dzīvē. Tāpēc, lūk, ir pienācis brīdis pateikt – pietiek! Bērnu dēļ. Kamēr vēl mazi. Negaidīt, līdz viņi pieaugs, negaidīt, līdz viņi izaugs ar šādu nepareizu dzīves pieredzi un pasaules uztveri. Jo tad jau bērni dzīvos tāpat, jo tāda viņiem šķitīs “normāla” dzīve, jo citu dzīvi viņi nepazīs...” uzsver Magone.

Nežēlīgs pret dzīvniekiem

Kā izpaudās Žaņa emocionālā vardarbība? “Sākumā tā bija pasīvā veidā un bija vērsta pret mājdzīvniekiem. Piemēram, kad vēl bijām Anglijā, no otrā stāva pa tualetes logu Žanis izmeta mūsu kaķeni Kaķaru, jo viņa bija piekakājusi grīdu, ne nokārtojusies kastītē. Pagājušajā vasarā kartupeļos atradu meža zaķēnus. Pielikām tos pie mūsu zīdošās trusenes. It kā viss bija labi, nedēļu baroja, līdz vienu rītu zaķēns bija nokosts. Kad aizgāju truseni barot, skatos – tā velk pakaļkājas pa grīdu. Vaicāju Žanim, kas noticis ar truseni? “Nāve pret nāvi, esot nogalējusi zaķīti, tāpēc nu pašu jānosit!” atbildēja viņš,” stāsta Magone, atklājot vēl vienu šokējošu gadījumu: “Mūsu sunenes Sibas kucēns pa pagalmu vazāja pamperus. Par to viņam tika salauzta kāja. TV komanda pat vaicāja, kas sunītim noticis, vai Siba iekoda spēlējoties. Bet es taču nedrīkstēju atklāt patiesību, citādi lauzta kāja būtu man!”

Solījis bērnu izmest pa logu

Magone uzsver, ka šajās attiecībās ar Žani pieredzējusi daudzas baisas lietas, taču, dzīvojot zem viena jumta, no neaizsargātības un bailēm neko nav uzdrošinājusies iebilst un stāstīt citiem. “Bez Žaņa esmu pilnīgi viena, man nav neviena pieauguša cilvēka blakus, kas varētu mani aizsargāt. Tāpēc ir jāpiedomā pie katra mana soļa, kā izdzīvot šādos apstākļos. Jebkurš pārsteidzīgs vārds vai kustība var beigties letāli,” teic Magone, sakot, ka ar laiku Žaņa agresija sāka pavērsties pret viņu un bērniem.

“Ziemā, tajā strīdā, pēc kura noslēdzām pamieru, trīs reizes tiku grūstīta pa virtuvi pie izlietnes, bet tagad man piecas reizes “piedāvāja” pa muti. Kliedza, vai nu es atbildēšu viņam, vai arī aizsūtīs mani uz “psiheni”. Protams, es klusēju, izvairījos, meklēju iespējas aizbēgt. Un bieži vien bija tā, ka šajos uzbrukumos esmu nonākusi situācijā, kad man nav ne telefons pie rokas, lai izsauktu palīdzību, ne durvis tuvumā, lai izbēgtu. Un tad bija ļoti jādomā, kā sevi pasargāt,” atklāta ir Magone.

Bet visvairāk viņa ir šokēta par to, ka Žanis kļuvis vardarbīgs pret bērniem. “Bija reiz gadījums, kad Raimondu par neklausīšanu solīja izmest pa logu. Pāris reižu bija iekodis arī Raimim rokās. Šausmīgi bija arī Fēniksam. Visi autobusā atgriezāmies no Rīgas, Fēnikss bija pazaudējis savu miera lupatiņu. Žanis dēlam prasīja, kur tā palikusi. Fēnikss nezināja, bet pie trešā prasījuma Žanis pieliecās pie viņa vaiga. Iekšēji sabijos, piegāju pie viņiem un redzēju... Fēniksam vaigā bija zobu nospiedumi!” stāsta Magone, piebilstot: “Košana ir raksturīga bērnudārza vecuma bērniem, kuri, netiekot galā ar situāciju, kož. Un Žanis, pieaudzis vīrietis, arī dara līdzīgi. Bezizejas, dusmu mirkļos viņš kož.”

Žanis ieradies pēc bērna

Nesen, kad Magone vairs nav izturējusi kārtējo Žaņa emocionālās vardarbības lēkmi, viņa izsauca policiju. Policija gan nav ticējusi Magones stāstītajam, bet, kad viņa atskaņojusi ierakstus ar vīra draudiem, likumsargi un tiesa pieņēmusi lēmumu, kas liedz Žanim tuvoties sievai.

Vispirms šis liegums bija uz nedēļu, bet nu tas vēl pagarināts. Taču tas nav bijis šķērslis, lai Žanis, kurš ikdienā dzīvo citā pilsētā, darbavietas dienesta dzīvoklī, neierastos savā sētā. Aizvadītajā nedēļā viņš pat bija savācis bērnu. “Policijas un tiesas liegumi attiecas uz tikšanos ar mani, ne uz bērniem. Aizvadītajā nedēļā viņš stāvēja uz ceļa, ieturot noteikto attālumu, trinās tik ilgi, līdz dēliņš ieraudzīja viņu un skrēja pretī. Protams, ka dēliņš ļoti mīl tēvu. Un bērnam nav jācieš vecāku problēmu dēļ,” izstāsta Magone.

Un ko tālāk? Magone ir gatava pārtraukt šīs vardarbīgās attiecības uz visiem laikiem. Viņa par notiekošo ģimenē ir runājusi gan ar psihologu, gan ar vietējo bāriņtiesu. “Diemžēl mūsu sabiedrība ir pārāk aizņemta ar Magones nosodīšanu, nevis reālās situācijas izpratni,” nopūšas "STV Pirmā!" realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" zvaigzne.

FOTO

Šādi Žanis ieslodzīja Sibu, lai sveši suņi nevarētu radīt viņai mazuļus.

Magone ir asarās. Viņas vīrs Žanis, izrādās, ir emocionāls varmāka.

Magone ar bērniem tagad dzīvo viena.

“Cerēju un ticēju, ja nu viņš tomēr pārvēršas par princi. Bet tā arī nepārvērtās. Izauga ragi, no ūzām izlīda aste, āža nags caur zeķes caurumu... Tā tās naivās pasakas beidzas.”

“Žanis pieliecās pie dēla vaiga. Iekšēji sabijos, piegāju pie viņiem un redzēju... Fēniksam vaigā bija zobu nospiedumi!”