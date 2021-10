Pēc haotiska koncerta Ņujorkā, rokgrupas "Smash Mouth" līderis pamet sastāvu veselības dēļ

Otrdien, dienu pēc haotiskās uzstāšanās Ņujorkā, grupas līderis Stīvs Hārvels paziņojis par došanos pensijā.

Videoklipā, kuru soctīklā “TikTok” publicējusi kāda lietotāja, redzams, kā koncerta laikā viņš streipuļoja pa skatuvi, skatītājiem izteica rupjas un aizskarošas frāzes, vienā brīdī pat beidzot dziedāt un attēlojot nacistu sveicienu.

Klips izraisīja plašas diskusijas sabiedrībā, taču neilgi pēc tā publicēšanas kāds grupas pārstāvis izskaidroja situāciju portālam TMZ. Tiek ziņots, ka Hārvelam ir diagnozēta kardiomiopātija un akūta Vernikes encefalopātija, kas ietekmē viņa runas, atmiņas un kustības funkcijas.

“Neskatoties uz to, cik ļoti Stīvs cenšas tikt galā ar šīm kaitēm, viņš ar skumjām paziņo, ka vairs nespēj turpināt darīt to, ko mīl visvairāk – uzstāties grupas miljonu fanu priekšā visā pasaulē,” sacīja grupas pārstāvis.

“Stīvs pēdējo astoņu gadu laikā ir cietis no ilgstošām medicīniskām problēmām, un sava pēdējā koncerta laikā “Big Sip” festivāla laikā viņš pārcieta neskaitāmus simptomus, kas tieši saistīti ar viņa pašreizējo medicīnisko stāvokli,” teikts ziņojumā.

Rokgrupa "Smash Mouth" savu slavu ieguva pateicoties tās dziesmām "I'm a Believer" un "All Star", kuras izmantoja 2001. gada multfilmā "Šreks".

"I'm a Believer" oriģināldziesmu izpildījusi grupa "The Monkees" 1966. gadā, taču filmai "Šreks" tā izvēlēta pirmās rindiņas dēļ: "I thought love was only true in fairy tales" ('tulkojumā: "es domāju, ka mīlestība ir patiesa tikai pasakās"). "Smash Mouth" dziesmas izpildījums sasniedza 25 pozīciju "Billboard Hot 100" visā pasaulē.

"All Star" ir grupas oriģināldziesma, kas izdota 1999. gadā. Pēc tās iekļaušanas multfilmā, dziesma ilgi atradās visu mūzikas topu augšgalos un tā joprojām tiek uzskatīta par vienu no visvairāk atskaņotajām roka dziesmām visā pasaulē.