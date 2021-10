"Mīla kemperī": spriedze izbalsošanā teju noved līdz asarām

Dalībniekiem nokļūstot Polijas galvaspilsētā Varšavā un izturot pārbaudījumus, pienāca laiks atvadīties no kāda no ceļabiedriem. Pirmie divi savus partnerus tālākam ceļam varēja izvēlēties Dāvids un Toms, kuri bija ieguvuši vienādu punktu skaitu ēst gatavošanas izaicinājumā. Abi puiši izvēlējās meitenes, ar kurām jau bija pārī - Elīnu un Elīzu. Arī otrās vietas ieguvējs Normunds izvēlējās palikt kopā ar līdzšinējo ceļojumu partneri Megiju. Rūdolfs, gaidot trešās vietas ieguvēja nosaukšanu, sāka pamatīgi nervozēt, jo ļoti nevēlējās, lai kāds cits izvēlas viņa sirdsdāmu - dziedātāju Alisi Haijimu.

"Es biju uztraucies, jo zināju, kā tā zupa garšoja... Es biju viens no pēdējiem. Tas tikai pastiprināja to spriedzi. Skatījos, ka ir palikusi Alise un Ivita - nu, viss. Ja es neesmu trešajā vietā, tad man viss ir beidzies," komentēja Rūdolfs. Par laimi, tieši viņa gatavotā aukstā zupa ieguva trešo vietu, ļaujot puisim izvēlēties meiteni, kura visvairāk iekritusi sirdī. "Es jau tur stāvēju un dīdījos, skatījos apkārt, nevarēju pavilkt to spriedzi, staigāju apkārt un domāju - ak, Dievs, kad šis viss beigsies. Nu, gluži līdz asarām tas nebija, bet, protams, ka bijām priecīgi, jo mēs tomēr šeit esam tuvākie. Mēs tik labi sapratāmies, ka būtu žēl šķirties ne tikai no šāda mīlnieka, bet arī drauga," stāsta Alise.

Tāpat kā pirmajā "Mīla kemperī" epizodē, pēdējā bez partnera palika Ivita, bet šoreiz kopā ar Ronaldu un Edžu, kuri ēst gatavošanas uzdevumā bija saņēmuši vismazāko punktu skaitu. Pēc brīža noskaidrojās, ka pēdējais palicis Edžus, bet Ronaldam un Ivitai būs jāturpina kopīgais ceļojums un kādu laiku jāpacieš vienam otra klātbūtne.

