Edgars Jaunups pastāsta, kāpēc briedis laulībām sešus gadus

Katrīna un Edgars viens otrā ieskatījās darbā. Viņam vajadzēja mēnesi, lai saņemtos sirdsdāmai uzdāvināt puķes. "Es domāju, ka ir ļoti viegli pierast būt vienam. Daudz mazāk ir jārēķinās ar kaut ko. Visi ieradumi kaut kādā ziņā var jau būt kaitīgi. Tur varbūt arī tie seši gadi aizgāja. Lēnām nonācu līdz sajūtai, ka uzņemos zināmu pienākumu šī vārda skaistākajā nozīmē. Man bija bailes un nedrošība izkāpt no komforta zonas psiholoģiskā, nevis praktiskā līmenī," stāsta Jaunups.

Interesanti, ka Edgars par pirmdzimtā pieteikšanos uzzināja neilgi pēc bildinājuma: "Viss sanāca tā, ka es biju Katrīnu bildinājis, un, burtiski pēc mēneša, pieteicās Karls. Es esmu pilnīgi drošs, ja būtu otrādi, tad Katrīna man teiktu nē - vismaz uz kādu mirkli, ne visu mūžu. Ja no manis to prasītu, es nešaubīgi gaidītu, jo man vajadzētu pārdomāt, kāpēc es to soli speru."