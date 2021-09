Mūziķe Meldra Gūža beidzot satiek vecākus un atrāda viņiem mazbērnu

Rokmūziķis Džonijs Salamanders, īstajā vārdā Jānis Gūža, ar sievu Daci beidzot varējuši apciemot savu meitu un mazdēlu, kā arī tikties ar Meldras vīra radiniekiem. Meldra, žurnālam "Kas Jauns" stāstot par vecāku apciemojumu, neslēpj prieku par atkalsatikšanos pēc 20 mēnešu pauzes. “Tā bija dēla pirmā tikšanās ar vecvecākiem. Ārkārtīgi jauks kopā pavadītais laiks, neraugoties uz to, ka dēliņam ir periods, kad sāk nākt zobiņi,” nosaka jaunā mamma. Lai arī ir ļoti aizņemta, pildot māmiņas lomu, Meldra turpina izglītoties un piebilst, ka paralēli ikdienā ir iekļauta arī maģistra disertācijas rakstīšana.

Foto: no privātā arhīva

Meldra Latvijā kļuva pazīstama pirms vairāk nekā piecpadsmit gadiem, kad izveidoja savu pirmo grupu – "Meldra". Vēlāk Eirovīzijas nacionālajā atlasē, uzstājoties kopā ar tēti mūziķi Džoniju Salamanderu, viņa ieguva otro vietu. Pēc dažiem gadiem jaunā mūziķe pameta Latviju, lai studētu Modernās mūzikas akadēmijā Lielbritānijā, kur ieguva bakalaura grādu. No Lielbritānijas viņa pārcēlās uz ASV, turpinot pilnveidot profesionālās iemaņas mūzikas aranžēšanā un producēšanā, kā arī strādāja pie jaunu dziesmu rakstīšanas. Svešumā Meldra sastapa savu mīļoto vīrieti – Lielbritānijas iedzīvotāju Džonatanu Amosu, ar kuru Meldru vieno ne tikai mīlestība, bet arī kopīgs bizness. Pāris vada uzņēmumu "The Song Lab Ltd.". Džonatans bildināja Meldru 2014. gada Ziemassvētkos, un pēc pusotra gada kāzu plānošanas un gaidīšanas laimīgais pāris Liepājā teica viens otram jāvārdu. Nu pēc vairākiem gadiem laulībā pāris sagaidījis arī ģimenes pieaugumu – abi kļuvuši par vecākiem savai pirmajai atvasei.

