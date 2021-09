"Es nevaru skatīties uz to pārgriezto ģīmi," - vīrs TV kameru priekšā saraudina dziedātāju Elīnu Gluzunovu

"Vīrs visu laiku man cenšas pārmest to, ka es sēžu telefonā, nepievēršu uzmanību bērniem - tad, kad viņš to visu man teica, es mēģināju ievietot "Instagram" pirmā septembra bildes. Kāpēc man viņas ir jāliek vakarā, ja pirmais septembris ir no rīta? Es tur nesaskatu loģiku. Es meitai Anabellai arī parādīju šīs te bildes, lai var izvēlēties, kura patīk labāk. Es nesaprotu, kur ir problēma, kad viņš sēž pie galda un ar mani nerunā. Kāpēc lai es nevarētu brīvajā brīdī starp ēdiena kārtām izdarīt kaut kādas lietas, kuras uzskatu par svarīgām?" pukojās Elīna.

"Nu var tak tās bildes kaut kad vēlāk ielikt, jo bērniem taču pirmais septembris, var taču pasēdēt visi, parunāt, ļa, ļa, ļa, tri rubļa. Bet nē, viņai vajag uzreiz "laikus", jāliek tagad. Atbrauc mājās vakarā un mierīgi ieliec bildes, tāpat būs smuki, kāpēc nē?" tā savukārt uzskata ģimenes galva Artjoms.

Tā nu Gluzunova izplūda asarās, kad vīrs Artjoms ar dēlu Lūkasu ātrāk aizgāja no svētku galda, atstājot māti un meitu ēdam. "To, ka viņš ir neapmierināts un tāds būs arī nākamās dienas, tas ir fakts. Un pēc tam man būs jāpielien, kaut arī es neesmu vispār ne pie kā vainīga. Tā vienmēr ir. Mūsu attiecības ir diezgan saspringtas. Es nevaru skatīties uz to pārgriezto ģīmi, nevaru gulēt blakus tādai dusmīgai sejai. Laikam neprotam sabalansēt darbu, ģimeni un mūsu attiecības. Tas laikam nav iespējams, jo mums katram ir savi uzskati. Man arī ir sava dzīve. Tas, ka tu esi piedzemdējusi viņa bērnus, vēl nenozīmē, ka tev jābūt viņam līdzās uz katra viņa soļa un jāatbild uz katru jautājumu. Kādu dienu tie bērni aizies no tevis un tu vienkārši paliksi bez savas identitātes. Nekas nebūsi. Tāpēc, ka tev nebūs kā dēļ censties vai... es to tā uzskatu, tāpēc negribu visu pakārtot tikai tam, lai būtu kopā ar bērniem," stāsta Elīna, piebilstot, ka viņas "Instagram" profils ir tikai pašas radīta iedomu dzīve, kura izskatās perfekta - paralēlā realitāte: "Ja es vienmēr liktu tikai to, kas ir, man būtu depresija. [..] Es esmu vairākkārt uzsvērusi to, ka es gribētu, lai mēs ejam pie kaut kāda attiecību konsultanta, bet es zinu, ka tas, visticamāk, nenotiks."

Saistītās ziņas "Ceru, ka nekad nebūs jāizvēlas starp mūziku un ģimeni," - trīs bērnu māmiņa Elīna Gluzunova par dzīvi un lielo skatuvi Klajā nāk “X faktora” uzvarētājas Elīnas Gluzunovas debijas singls - Imanta Kalniņa “Svētku diena” "X faktora" uzvarētāja Elīna Gluzunova kļuvusi par daudzbērnu māmiņu

Kā jau vēstīts, "X faktora" uzvarētājas dziedātājas Elīnas Gluzunovas ģimenes dzīvi var vērot realitātes seriālā "Ģimene burkā". Ar šova palīdzību viņa centīsies rast balansu starp bērnu audzināšanu, vēlmi pēc karjeras un saskanīgām laulāto attiecībām. Gluzunovi iegādājušies zemi piepilsētā, lai savām rokām liktu pamatus mājai, kuru jau drīz sauktu par savu. Tāpēc šobrīd ģimene mitinās īrētā dzīvoklī, kas Elīnai īsti nav pa prātam. Nemitīgā kņada un steidzīgais ikdienas ritms radījis papildus spriedzi laulāto attiecībās - Elīna neslēpj, ka ir izdegusi un tieši tikpat noguris no darba atgriežas vīrs. Tāpēc ne mazums ir brīžu, kad viens otram krīt uz nerviem. Kā stiprināt ģimenes saites? Kā mudināt bērnus kļūt par atbalstu vecākiem, nevis nemitīgi gaidīt, kad viss tiks nodrošināts? Galu galā - kā ģimeni apvienot ar sapni par mūziku un lielo skatuvi?