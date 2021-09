"Louis Vuitton" piedāvā firmas velosipēdu - un tas ir dzīvokļa cenā

Kā to varēja paredzēt, šie velosipēdi ir klāti ar firmas “Louis Vuitton” monogrammām un apvilkti ar dabisko ādu. Taču vēl paredzamāka bija luksusa zīmola piedāvātā divriteņa cena. Viens velosipēds maksā 22 000 eiro, kas atbilst pieticīga dzīvokļa cenai pilsētas nomalē.

“Parīzes šika simbols, “Louis Vuitton” velosipēds ir ideāli piemērots pilsētas velo piedzīvojumiem vai pastaigām laukos, aicinot katru ziņkārīgu velosipēdistu, iesācēju vai pieredzējušu, izpētīt horizontus, ar komfortu izlīkumojot katru apkaimi. Velosipēds ir rotāts modes nama firmaszīmēm. Visur ir redzamas atsauces uz “Louis Vuitton”, to skaitā uz ādas sēdekļa, stūres un bagāžnieka,” teikts reklāmas video rullītī, kurā tiek prezentēts zīmola jaunais divritenis.

Foto: Louis Vuitton

Pilsētai domātie “Louis Vuitton” velosipēdi ar hromētajiem elementiem izgatavoti divos dažādos stilos: ar slīpu rāmi un slēgtu rāmi. No rāmja veida ir atkarīgs arī velosipēda augstums. Velosipēdi ar slīpo rāmi paredzēti tiem braucējiem, kuru augums ir no 150 cm līdz 165 cm, savukārt ar slēgtu rāmi tiem cilvēkiem, kuru augums ir no 165 cm līdz 180 cm.

Pirmajam divriteņa modelim ir priekšā novietots groziņš, bet otrajam – aizmugurē bagāžnieks. Velosipēda rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda, savukārt detaļas ir pulētas un hromētas. Visi velosipēdi ir aprīkoti ar GPS izsekotāju.

Katrs velosipēds salikts un saskrūvēts ar rokām, un iniciāļi LV ir pat uz pedāļiem. Šie ekskluzīvie transportlīdzekļiem pieejami zilā, sarkanā, melnā, dzeltenā un citās krāsās.

Kompānija “Maison Tamboite”, ar kuru sadarbojas “Louis Vuitton”, ir ekskluzīvu franču divriteņu ražotājs un atrodas Parīzes 12. rajonā. Tajā strādā jau ceturtā meistaru paaudze. Viņu ražoto produkciju ļoti iecienījusi Francijas elite. Viens no šādiem velosipēdiem savulaik piederējis arī leģendārajai Edītei Piafai.