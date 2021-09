Dāvis Bertāns noilgojies pēc savējiem - mūsu NBA zvaigznes vasara starp basketbolu un ģimeni

NBA klubā Vašingtonas "Wizards" spēlējošais un viens no visu laiku vislabāk atalgotajiem latviešu sportistiem vasaru pavada Latvijā kopā ar ģimeni, kurā pavasarī pasaulē nāca otrs mazulis – tagad Dāvis ir tētis meitai Milai un dēlam.

“Tiklīdz esmu mājās, cik daudz man ir to iespēju, tā esmu ar ģimeni. Palīdzu sieviņai pēc iespējas vairāk, jo, ņemot vērā, ka ir divi mazi bērni, visi darbi jādara dubultā. Tad sieva vanno vienu bērnu, es otru. Turklāt meitai pēc pāris mēnešiem būs trīs gadi, un viņa jau ir izvēlīga, kurš no vecākiem būs tiesīgs viņu vannot. Visbiežāk viņa izvēlas mammu, protams. Lai gan dienās, kad atgriežos mājās no nedēļu ilgas prombūtnes, meitai vairāk intereses ir par mani, bet jau pēc dienas viss atgriežas vecajās sliedēs,” par savu ģimenes dzīvi žurnālam "Kas Jauns" pastāstījis basketbolists, sakot, ka Mila nepavisam nav greizsirdīga uz mazo brālīti cīņā par vecāku uzmanību.

Dāvis nenoliedz, ka tad, kad sanāk būt ilgāk prom no ģimenes, viņš ir noilgojies pēc savējiem. Turklāt to nācies piedzīvot pat šovasar, kad kopā ar Latvijas izlasi tepat Rīgā aizvadīja FIBA 2023. gada Pasaules kausa izcīņas priekškvalifikācijas turnīru. “Dzīvojām visa komanda viesnīcā. Prom biju astoņas dienas, sajutos kā izbraukumos NBA sezonā. Visai dīvaina sajūta – it kā esi tepat Latvijā, tomēr neesi mājās. Bet, no otras puses, mazliet sajutos kā atvaļinājumā, jo tajās dienās neviens mani netraucēja, nekur nebija jādodas, no rītiem varēju izgulēties, cik ilgi gribēju. Tik vien kā treniņi un spēles,” teic Bertāns.

Par "latviešu lāzeru" dēvētais NBA basketbolists atklāj, ka šo Latvijas izlases spēļu dēļ viņam šovasar tā īsti pat nav izdevies paceļot pa Latviju, apciemot draugus. Arī dzimtajā Rūjienā, kur ar brāli Dairi pavadīja bērnības gadus, nav sen būts: “Nebija jau iespēju kaut kur aizbraukt. Vispirms bija jāiziet rehabilitācija pēc traumas, ko guvu NBA "play off" pēdējā spēlē, un, kad trauma bija izārstēta, jau sākās izlases treniņi – dienas pirmā puse pagāja sporta zālē, bet pēc tam dzīvojos pa māju ar bērniem. Tāpēc draugi brauca ciemos pie mums uz Rīgu, tā bija daudz vieglāk.”

Taču laiku, ko šovasar pavadījis kopā ar Latvijas basketbola izlasi, Dāvis Bertāns sauc par ļoti vērtīgu. “Būt kopā ar izlasi – tā vienmēr ir izcila sajūta. Kad pēc NBA sezonas noslēguma uzzināju, ka vasarā būs šis turnīrs un man ir iespējams būt ar izlasi, tad galvenais mērķis bija atgūties no traumas, lai varētu arī spēlēt. Turnīrā palīdzēju, cik spēju, jo mērķis bija šīs spēles aizvadīt pēc iespējas labāk, lai komanda gūtu pārliecību par saviem spēkiem, lai nākamajos kvalifikācijas turnīros veiktos tikpat labi, jo tajos diemžēl NBA spēlētāji netiks. Ceru, ka brālis Dairis vismaz Bertānus tad pārstāvēs,” izsakās Dāvis, kurš regulāri seko līdzi Latvijas izlases gaitām un joprojām pārdzīvo mūsu basketbolistu neveiksmi, kvalificējoties nesenajam Eiropas kausam: “Cik varēju, skatījos visas izlases spēles. It sevišķi tās izšķirošās, kas bija arī vissāpīgākās. Jo ir ļoti grūti, apzinoties, ka nespēj palīdzēt. Tādos momentos iekšā vārās visādas emocijas. Gribēšana spēlēt, dusmas – tas viss ir vienkopus. Kad pats spēlē, tā nav, jo zini, ka esi darījis visu, lai palīdzētu, bet no malas skatīties – tas patiešām ir ļoti grūti.”

Uz Krastu maču Dāvis ieradās kopā ar izlases biedru Kasparu Vecvagaru. Abi brauca ar Bertāna un viņa sievas Annas divriteņiem – Latvijā ražotajiem Materia Bikes koka velosipēdiem.