Japānas princese atteiksies no bagātības, lai varētu precēt izredzēto no parastās tautas

Neraugoties uz tradīcijām, Viņas Augstība plāno atteikties no 150 miljoniem jēnu (nepilni 1,4 miljoni ASV dolāru), ko Japānas valdība parasti maksā sievietēm no imperatora ģimenes, kuras pēc kāzām zaudē savu karalisko statusu.

Japānas princese Mako ar līgavaini Kei Komuro. (Foto: action press/ Vida Press)

Saskaņā ar likumu, imperatora ģimenes pārstāve zaudē savu titulu, apprecoties ar cilvēku no parastās tautas. Tieši tāds ir 29 gadus vecās princeses līgavainis – viņas vienaudzis Kei Komuro, ar kuru viņa iepazinās 2012. gadā, studējot universitātē.

Pēc plašsaziņas līdzekļu pārstāvju domām iemesls, kāpēc princese Mako nolēmusi atteikties no bagātības, varētu būt skandāls, kas saistīts ar līgavaiņa Komuro māti. Sieviete aizņēmusies lielu naudas summu no sava – nu jau bijušā – līgavaiņa. Un parādu nav atdevusi. Daļu no šīs summas viņa iztērējusi par dēla Kei izglītību, kurš tā arī oficiāli nekļuva par audžudēlu kreditoram, kurš tagad pieprasa atgriezt aizdoto naudas summu.

Japānas princese Mako. (Foto: action press/ Vida Press)

Princese Mako un Kei Komuro par saderināšanos paziņoja jau 2017. gadā un pēc gada plānoja svinēt kāzas. Pēc tam tika nolemts kāzas atcelt līdz 2020. gadam – lai visu kārtīgi pārdomātu un sagatavotos. Pēc mediju rīcībā esošās informācijas, laulību ceremonija plānota ļoti pieticīga. Mako būs pirmā mūsdienu japāņu princese, kura atteiksies no oficiālās šintoistu kāzu ceremonijas. Pēc kāzām jaunlaulātie plāno pārcelties uz dzīvi ASV. Komuro strādās juridiskā kompānijā Ņujorkā.

Japānas princese Mako pandēmijas laikā šā gada jūnijā Tokijā. (Foto: action press/ Vida Press)

Japānā pieaug bažas, ka imperatora ģimene kļūs pārāk maza un nespēs pildīt savus sabiedriskos pienākumus, ja likumi nemainīsies un princeses, apprecoties ar vienkāršiem cilvēkiem, zaudēs savu titulu. Starp citu, šis likums neattiecas uz vīriešiem no imperatora ģimenes. Precoties ar sievietēm no vienkāršās tautas, viņi savu statusu saglabā.

Vienīgais imperatora ģimenes jaunās paaudzes vīrietis ir Mako brālis – 14 gadus vecais princis Hisahito. Viņš šobrīd ir otrais rindā uz troni aiz sava tēva prinča Fumihito, kurš ir šobrīd valdošā imperatora jaunākais brālis.