Par ko Britnija Spīrsa iesita mājkalpotājai? Konflikta iemesli

Iespējamais konflikts izcēlies par to, kā Britnija izturējusies pret savu suni. Tiek ziņots, ka mājkalpotāja paņēmusi vienu no suņiem, lai aizvestu atrādīt veterinārārstam, jo viņai nav paticis, kā dziedātāja izturas pret mājdzīvnieku. Pēc atgriešanās no ārsta vizītes darbiniecei ar Britniju izcēlies strīds kucēna veselības dēļ. Spīrsa it kā esot “izsitusi” mājkalpotājai no rokām telefonu, bet darbiniece tūlīt pēc tam zvanījusi policijai, lai informētu par saņemtiem sitieniem.

Foto: Instagram

Savukārt kāds no Britnijai tuviem cilvēkiem laikrakstam “The Sun” norādījis, ka dziedātāja “nevienam nav situsi”. “Pirmdien izcēlās strīds par vienu no Britnijas suņiem. Tāpēc izsauca policiju, bet neviens necieta, nav pat skrambiņas. Policistu izsaukšana bija pārspīlēta rīcība uz notikušo. Britnija nesita savu mājkalpotāju, viņa nevienam pat ar pirkstu nepieskārās. Viņai ne ar vienu nebija fiziska kontakta,” apliecina zinātājs.

Vārdā nenosauktais informators arīdzan pastāstījis, ka Britnija jutusies “sarūgtināta”, kad ieradušies policisti, jo uzskatījusi, ka viņu izsaukums “nebija nepieciešams”. “Viņa nesarunājās ar varas pārstāvjiem, kad tie ieradās, jo viņai nebija līdzās sava advokāta. Tas ir prātīgs lēmums šādā situācijā,” norāda zinātājs. Viņš arī norādījis, ka Britnija pati nav pieņēmusi darbā savu personālu, jo ar to “nodarbojies viņas tēvs, kurš arī maksājis apkalpotājai”.

Venturas apgabala amatpersonas apstiprinājušas, ka nevienai no konfliktā iesaistītajam pusēm nav konstatēti “fiziski miesas bojājumi”, raksta “The Sun”.