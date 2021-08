Britnijas Spīrsas faniem parādījusies jauna teorija: dziedātāja bijusi precējusies trešo reizi

Ja šī teorija izrādītos patiesa, tā būtu Britnijas Spīrsas trešā laulība. Dziedātājas pirmais vīrs 55 stundas bija bērnības draugs Džeisons Aleksandrs, savukārt otrais vīrs bija popzvaigznes pavadošās grupas dejotājs Kevins Federlains, ar kuru viņa laulībā nodzīvoja no 2004. gada līdz 2007. gadam, un kļuva par divu dēlu mammu.

Otrdien podkāstā “Toxic: The Britney Spears Story” tā vadītājas Tesa Bārkere un Babsa Greja norādīja uz grāmatvedības pārskatu Spīrsas šobrīd notiekošajā aizbildniecības lietā un atklāja 9 150 ASV dolāru maksājumu, kas veikts 2012. gada 1. oktobrī, un iespējams noticis par laulības šķiršanu.

Bārkere un Greja norādījušas, ka maksājums reģistrēts kā “aizbildniecības juridiskās izmaksas” un samaksātas Beverlihilsā esošajai ģimenes lietu advokātei vārdā Aleksandra Leihtere.

Šis grāmatvedības ieraksts liek aizdomāties, ka Spīrsa bijusi precēta trešo reizi, un viņas vīrs bijis aģents Džeisons Treviks (49), ar kuru dziedātāja no 2011. gada līdz 2013. gadam bija saderināta.

Pirmā īsā laulība ar bērnības dienu draugu

Apprecēties ar pirmo vīru bērnības dienu draugu Džeisonu Aleksandru bijis dziedātājas spontāns lēmums, esot Lasvegasā. Aleksandrs savulaik plašsaziņas līdzekļiem stāstīja: “Viņa pienāca un man pajautāja – “Apprecamies?” Es atbildēju – “Protams, izdarām tā.””

Pāris savu laulību anulēja jau 55 stundas vēlāk. Džeisons apgalvo, ka Britnijas mamma un menedžeri bijuši ļoti nikni, kad uzzinājuši par laulību, jo abi pirms tam nebija parakstījuši laulību līgumu.

Ilgākā laulība ar Kevinu Federlainu

Par saderināšanos ar savas pavadošās grupas dejotāju Kevinu Federlainu Britnija paziņoja 2004. gada jūlijā, tikai trīs mēnešus pēc iepazīšanās. Pāris apprecējās divus mēnešus vēlāk, bet juridiski laulību noslēdza oktobrī.

Pārim ir divi kopīgi dēli – Šons Prestons (15) un Džeidens Džeimss (14).

2006. gada novembrī Britnija iesniedza laulības šķiršanas prasību, pamatojot to ar nesamierināmām atšķirībām un prasīja kopīgas aizbildnības tiesības pār abiem dēliem. Laulību oficiāli šķīra 2007. gada jūlijā.

Kevinam piešķīra pilnu aizbildniecību, jo dziedātāja tolaik piedzīvoja nervu sabrukumu, kā rezultātā pat nonāca psihiatriskajā slimnīcā. Kopš 2008. gada par dziedātājas oficiālo aizbildni karjeras, naudas un privātās dzīves jautājumos iecelts viņas tēvs Džeimijs Spīrss.

Britnija jau gadiem ilgi cenšas panākt tēva atcelšanu no šiem pienākumiem, jo 13 gadu laikā daudz kas ir mainījies. Viņa ir izķepurojusies no garīgās krīzes un ar panākumiem uzstājusies savā šovā Lasvegasā, nopelnot simtiem miljonu dolāru. Šogad, līdz ar jauna advokāta nolīgšanu, lieta sāk izskatīties cerīga, jo Spīrsa kungs nesen kā apliecinājis, ka brīvprātīgi gatavs atteikties no saviem aizbildņa pienākumiem.

Atgādināsim, ka vasarā Britnija pirmo reizi publiski runāja par dzīvi tēva aizbildnībā. Tiesā dziedātāja pastāstīja, ka pašreizējā vienošanās paredz viņai lietot kontracepcijas līdzekļus, kā arī liedz salaulāties ar viņas draugu Semu Asghari. Viņa šo gadu laikā esot sazāļota un spiesta uzstāties pret savu gribu.

Vai Džeisons Treviks bija trešais vīrs?

2009. gadā Britnijai izveidojās romantiskas attiecības ar savu aģentu Džeisonu Treviku. 2010. gada viņš atkāpās no sava amata, lai nerastos “interešu konflikts”.

2011. gadā pāris paziņoja par saderināšanos un Džeisons kļuva par dziedātājas līdzaizbildni kopā ar tēvu Džeimiju Spīrsu.

2013. gada, kad pāris paziņoja par saderināšanās atsaukšanu, Treviks arī atkāpās no līdzaizbildņa pienākumiem.

Tagad fani spekulē, ka Britnija iespējams 2012. gadā bijusi slepus apprecējusies ar Treviku, jo grāmatvedības dokumentos parādās savāds maksājums par laulības šķiršanu.