Vai koronavīruss Ķīnā plosījās jau pirms trijiem gadiem? Sonora Vaice atklāj, ka sirgusi 10 mēnešus

Šo faktu Sonora Vaice atklājusi intervijā žurnālam "Ko Ārsti Tev Nestāsta".

"2018. gada novembrī biju Ķīnā, un es patiešām domāju, ka vīruss tur bija jau tad. Visapkārt visi klepoja. Kad atbraucu mājās no Ķīnas, desmit mēnešus nevarēju atgūties! Visas pazīmes bija tik līdzīgas kovidam. Tā man viss 2019. gads pagāja tādā klepošanas un slimošanas zīmē."

Es vispār nesapratu, kas notiek, – uzkāpjot tikai līdz otrajam stāvam, biju jau nosvīdusi. Dziedot sajūta, ka krūtīs vate sabāzta.

"Izdzēru antibiotiku kursu, bet, kamēr mana “fizika” sastājās vietā, atjēdzos vien 2020. gada martā. Tikai tad atgriezās iekšējie muskuļi, ko izmantojam dziedāšanā. Visu to laiku brīžam bija kauns par to, kā dziedāju. Mēģināju tehniski, bet neiznāca… Tāda bezspēcības sajūta, kad nekas nestrādāja tā, kā tam vajadzētu strādāt! Bet līdzīgas pazīmes esot arī citiem vīrusiem, pneimonijai, tā kā apgalvot, ka tas bija tas pats vīruss, noteikti nevaru,” intervijā teikusi Sonora Vaice, piebilstot, ka saķertā slimība pat bija traucēklis viņas 50. jubilejas izrādei: “Tas tieši bija laiks, kad ļoti mocījos ar to neizprotamo klepu. Tā, ka par savu jubileju pat nesanāca padomāt, kaut operā bija mana jubilejas izrāde – "Madama Butterfly". Bet veselības stāvoklis tobrīd bija tāds, ka vairāk domāju, kā vispār nodziedāt. Vienu dienu balss ir, otru vairs nav…”

