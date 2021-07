"Lēnā garā metīšu mieru," - Raimonds Pauls paziņo par skatuves gaitu beigām

Paulam šis gads kā allaž bijis ražīgs laiks, neraugoties uz to, ka pandēmijas ēnā nenotika neskaitāmi plānotie koncerti. Liels notikums Maestro bija nupat izskanējušais 85 gadu jubilejai veltītais koncerts ar izcilo operdziedātāju Elīnu Garanču, tam Pauls gatavojies pusgadu. Viņš uzsver, ka ar šādas klases dziedātāju ir liels gods būt kopā uz skatuves. “Garanča ir Garanča. Viņa ir pasaules mēroga dziedātāja ar visaugstāko meistarību. Viņa izdarīja patīkamu žestu, ka atbrauca un nodziedāja ar mani. Man tas ir kā ar Marisu Jansonu spēlēt kopā,” saka Pauls.

“Viegli man ar viņu nav, viņa ir augstākā klase, operdziedātāja. Bet – ja jau piekrita ar mani iziet uz skatuves, tad zināja, uz ko viņa gāja. Viņa ir sasniegusi visas virsotnes un var šodien darīt, ko viņa grib. Apbrīnas vērts, ka Elīna līdz šai dienai netēlo no sevis zvaigzni. To, ko viens otrs no mūsējiem skatuves darboņiem dara,” saka Pauls, kurš arī pats piebilst, ka nav no tiem māksliniekiem, kas tēlo lielu un nepieejamu zvaigzni. “Kas man ko tēlot? Dievs pasarg! Tas taču ir muļķīgi!”

Runājot par turpmākajām gaitām savā radošajā darbībā, Pauls kļūst domīgs. Jā, Maestro ik pa laikam dzirdēts izsakoties, ka drīz jau metīs mieru skatuves gaitām, reizēm šķietot – nu ir pārspēlējies, taču pēc laika jau atkal tāpat paziņo, ka viņam prātā jauna koncertprogramma.

Tagad Pauls nevairās atklāt, ka, visticamāk, pienācis laiks drīzumā tiešām aiziet no skatuves. Šovasar "Jūrmalas festivāla" atklāšanas koncerts "Raimonds Pauls. 4. vilnis" bijis sava veida atvadīšanās no skatītājiem.

“Man ir jāatspēlē savi parādi. Tāpēc domāju, ka lēnā garā uz rudeni arī metīšu mieru skatuvei. Lai arī to esmu teicis daudzus gadus atpakaļ, šoreiz tam tiešām ir savi iemesli. Man ir bijuši tādi momenti, kas liek domāt par to, ka tomēr jābeidz koncertēt. Veselība… Arī ar kājām neiet tā, kā vajadzīgs. Vienvārdsakot, negribu ar to spekulēt. Kā būs, rādīs laiks. Es vadīšos no esošās situācijas,” sarunā atzīst Maestro.

