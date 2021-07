Situācijas risināšanā iesaistīti arī cietušās sievietes vecāki, bet policijā cietusī nolēmusi nevērsties, tādēļ valsts iestādēs šis gadījums nav fiksēts. Tallinas kvartālā gan incidents radījis nopietnas pārdomas par drošību, un iestādes pārstāvji sola nepieļaut, ka kaut kas tāds atkārtojas.

Tallinas kvartāla projektu vadītāja Anda Vaičekone norāda, ka šis esot pirmais gadījums ar šādu rezonansi, kur arī viena persona bildē ir redzama. "Informācija šobrīd ir nodota apsargiem, darbiniekiem, ir pieejama arī viena no šīs personas fotogrāfijām, pēc tās tiek veikta kontrole, lai šis cilvēks netiek ielaists teritorijā. Mēs varam tikai vēl iedrošināt vērsties policijā, lai par to tiktu runāts. Esam gatavi iesaistīties, liecināt vai atbalstīt šos cilvēkus. Ja viņi nerunā, nevēršas pēc palīdzības, tad arī mēs šajā situācijā kļūstam bezspēcīgi," norāda Vaičekone.

Kvartālu jau tagad uzrauga apsargi, ir video novērošana, bet pēc šī gadījuma drošības pasākumi būšot vēl stingrāki. Kvartālā ieviests drošības vārds "Klāra" – vārds, ko pie bāra var pateikt jebkuram darbiniekam, un tas zinās, ka cilvēks jūtas apdraudēts, viņam pievērsta nevajadzīga uzmanība, vai ir aizdomas par dzēriena sazāļošanu.

Visbiežāk upuru sazāļošanai bāros Eiropā izmanto tā saukto šķidro ”ecstasy”, gamma hidroksibutrātu jeb GHB. Viela ir bez krāsas un smaržas, tāpēc to viegli un nemanāmi pievienot dzērienam. Mazās devās atraisa cilvēku, palielina seksuālās tieksmes, rada miegainību, bet lielās devās kopā ar alkoholu var pat nogalināt.

Sieviešu tiesību aizstāvības organizācijā "MARTA" skaidro, ka līdz šim sazāļošanas gadījumi Latvijā tā arī palikuši noklusēti - upuri par to negrib runāt vai arī gluži vienkārši neko neatceras.

"Mēs joprojām vainojam upuri, ka viņa pati bija tā apģērbusies, pati izdzēra ne to. Šī kultūra joprojām nav mainījusies. Upuri baidās, kaunas, it sevišķi, ja tas ir gadījums, kur lietotas narkotikas, cilvēkam ir pazudusi atmiņa, viņš neatceras, kas īsti noticis, nav arī datu, kā pierādīt. Cilvēki, īpaši sievietes, nezina, kā rīkoties. Informācijas par to nav. Es arī intereses pēc pameklēju informāciju latviski, ko darīt – šādas informācijas principā nav," atzīst "MARTA" pārstāve Madara Kanasta.

Galvenie praktiskie ieteikumi – neatstāt dzērienu nepieskatītu, doties atpūsties drošā kompānijā, kur kāds vienmēr pieskata dzērienus, kamēr citi dodas uz labierīcībām vai kur citur.

