Noklausies - jaunu dziesmu piedāvā Andris Ērglis un Antra Stafecka

“Dziesmu apzināti prezentējam gada karstākajā un saulainākajā mēnesī - jūlijā. Līdz ar dziesmas pozitīvo noskaņu un vieglo skanējumu vēlos klausītājiem atgādināt, ka būt dzīvespriecīgi un draudzīgi mēs varam visu gadu nevis tikai vasarā. Jebkuram gadalaikam ir savs šarms, sava elpa, taču svarīgākais, lai šobrīd uzkrātā enerģija ir kopā ar mums katru nākamo dienu. Lai šī dziesma ir kā vadmotīvs saulainajam un labajam katrā no mums”, dziesmu raksturo Andris Ērglis.

“Nav noslēpums, ka Andris ir viens no maniem mīļākajiem Latvijas dziedātājiem - profesionāls un lielisks skatuves partneris. Pateicoties ilggadējai sadarbībai esam kļuvuši arī par labiem draugiem un mums kopā ir tiešām viegli strādāt. Manuprāt, dziesma ir īsta pozitīvisma deva. Kā zināms, mums - latviešiem, vairāk nepieciešams domāt labas domas, būt priecīgākiem un pateicīgākiem par to, kas katram no mums dots”, tā par sadarbību šīs dziesmas tapšanā saka dziedātāja Antra Stafecka.

Bet Guntars Račs pauž: “Dziesmas vēstījums ir gaužām vienkāršs – sekojiet saulei, sekojiet īstām un patiesām lietām, tikai tas var palīdzēt sasniegt nosprausto mērķi. Domāju, ka gan Andris, gan Antra spēj lieliski iznest šo dziesmu, jo abiem ir vienas no labākajām balsīm latviešu populārajā muzikā. Patīk dziesmas vieglums un kopējā, saulainā dziesmas sajūta."