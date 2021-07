Lielākais haizivju uzbrukums vēsturē

Jaunā dokumentālā filma divās daļās “Haizivju uzbrukums: USS Indianapolis”, kuras pirmā daļa kanālā Viasat History būs skatāma 31. jūlijā pulksten 22, stāsta par patiesiem notikumiem, ko piedzīvoja drošsirdīgā kuģa komanda – viņi izdzīvoja kuģa katastrofā, lai saskartos ar vēl baisākām briesmām.

Īpaši slepenā misija

Traģēdija notika vien dažas dienas pēc tam, kad USS Indianapolis pieveica slepenu misiju ar mērķi nogādāt atomieroču daļas ASV Gaisa spēkiem uz Klusā okeāna Tiniānas salu. Šajā sūtījumā nogādātās daļas tika izmantotas, lai pabeigtu revolucionāro atomieroci, kas vien dažas dienas vēlāk tika nomests uz Japānas pilsētu Hirosimu.

Pēc slepenās misijas pabeigšanas pret USS Indianapolis tika vērsts torpēdu uzbrukums no japāņu zemūdenes, un kuģis nogrima vien dažu minūšu laikā, sev līdzi ņemot 300 dzīvības. No Klusā okeāna vidū nogrimušā kuģa izglābās 900 armijnieki, un viņu rīcībā bija vien dažas glābšanas laivas, pat produktus izdzīvošanai paņēma okeāna dzelme kopā ar kuģi.

SOS sauciens, kas netika sadzirdēts

Atklāti, piekusuši un izmisumā pēc ūdens šie vīri cerēja, ka viņi drīz tiks izglābti. Tomēr neviens pat nezināja, ka viņi ir pazuduši. Izrādījās, lai arī Indianapolis pirms nogrimšanas izsūtīja vairākus SOS trauksmes saucienus, neviens šos ziņojumus Jūras spēkos neuztvēra nopietni. Tas netika ievērots arī tad, kad kuģis noteiktajā galamērķī neieradās laikā.

Kādēļ šis uzbrukums bija tik nežēlīgs?

Tiek uzskatīts, ka haizivis pievilināja sprādzienu skaņa, kuģa grimšana un asinis ūdenī. Lai arī daudzas haizivju sugas dzīvo atklātos ūdeņos, neviena no tām nav tik agresīva kā okeāna baltspuru haizivs. Indianapolis katastrofā izdzīvojušo liecības vēsta, ka haizivis galvenokārt uzbruka dzīviem upuriem tuvu ūdens virsmai, kas vēsturniekiem licis secināt, ka lielākā daļā ar haizivīm saistīto nāvju vainojamas tieši baltspuru haizivis.

Nav precīzi aplēsts cik jūrnieku no šī haizivju uzbrukuma nomira, taču šis skaitlis robežojas no dažiem desmitiem līdz teju 150. Ir teju neiespējami to noteikt precīzi. Lai vai kā, Indianapolis traģēdija un tai sekojošais haizivju uzbrukums joprojām ir smagākā jūras katastrofa ASV Jūras spēku vēsturē.

Cīnoties ar apkārtējo vidi, okeāna plēsoņām un arī viens ar otru - “Haizivju uzbrukums: USS Indianapolis” hronoloģiski stāsta par vienu no ilgstošākajiem un nāvējošākajiem haizivju uzbrukumiem, kāds jebkad reģistrēts. Tāpat raidījumā atklāsim patiesus stāstus par tiem, kas pazuda, un tiem, kam izdevās šajā traģēdijā izdzīvot. Skatieties aizraujošo patieso stāstu par drošsirdīgo komandu jau 31. jūlijā pulksten 22, tikai kanālā Viasat History!

