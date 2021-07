Skandāls Dailes teātrī - jaunajai zvaigznei Alisei Danovskai melu dēļ nākas rakstīt atlūgumu

Vēl pirms dažiem gadiem Alise Danovska par talantu un veikumu tika cildināta "Spēlmaņu nakts" ceremonijā, saņemot 2016./2017. gada sezonas Latvijas teātra balvu nominācijā "Gada jaunais skatuves mākslinieks", ko izpelnījās par Matildes un Līziņas lomu izrādē "Pazudušais dēls" Valmieras drāmas teātrī.

Danovska vairākas sezonas sadarbojusies arī ar Latvijas Nacionālo teātri, bet pērn pēc brīnišķīgi nospēlētas lomas izrādē "Sidraba šķidrums" Alise kļuva par Dailes teātra štata aktrisi. Diemžēl nepaguva aizritēt ne gads, kad ar visai šokējošu skandālu, iesniedzot atlūgumu, pēc pašas vēlēšanās – tā vismaz noformulēts dokumentos – aizgājusi no Dailes teātra. Lai gan krietnu laiku pat ticis noklusēts aktieriem, pienācis brīdis, kad visiem paskaidrots, kāpēc kolēģu vidū turpmāk jaunās un daudzsološās Alises Danovskas nebūs. Kā uzzināja "Kas Jauns", aktieri informēti, ka kolēģe izdarījusi nopietnu pārkāpumu un šis apstāklis nav bijis savienojams ar turpmāku štata vietu Dailes teātrī.

Pērn Dailes teātrī jaunā aktrise sevi spilgti parādīja izrādē "Sidraba šķidrums". Nu Alises vietā Kristu turpmāk atveidos Milēna Miškēviča. (Foto: Publicitātes)

Tas, kas kolektīvam pastāstīts Danovskas aiziešanas sakarā, šokējis pat Dailes teātra leģendas. Proti, laikā, kad vēl viss mākslinieciskais un tehniskais personāls nav bijis vakcinēts, aktieriem regulāri bijis jāveic Covid-19 testi. Kamēr visi solidāri “spļāvuši” siekalu testu veikšanai, Alise paziņojusi, ka testu nule kā veikusi kādā ārstniecības iestādē, un kā pierādījumu darba devējam iesniegusi privātā poliklīnikā izsniegtu apliecinājumu. Taču “papīrs” izskatījies aizdomīgs, un tika veiktas pārbaudes par tā autentiskumu. Esot atklāts viltojums, un jaunajai māksliniecei draudot pat kriminālatbildība par dokumentu viltošanu. Tā nu pēc klajā nākušajiem meliem Danovskai nācies atvadīties no darba Dailes teātrī.

Kad "Kas Jauns" centās sakontaktēties ar Alisi Danovsku, lai precizētu kolēģu atstāstīto un uzzinātu viņas pašas viedokli par darba zaudēšanu, atklājās, ka pēc gaismā nākušā nesmukuma un aiziešanas no Dailes teātra saviem kolēģiem Alise bija cieši lūgusi neizpaust viņas kontaktus, jo nevēloties nevienam publiski ne skaidroties, ne attaisnoties.

Kairišs: “Domāju, ka to neviens negribēja...”

"Kas Jauns" uzrunāja Dailes teātra māksliniecisko direktoru Viesturu Kairišu, vaicājot, kā tas raugās uz situāciju, kad teātrim ir nācies atvadīties no gana talantīga un perspektīva skatuves cilvēka. Un režisors atzīst: “Ļoti negatīvi. Pats biju tas, kas rosināja Alisi Danovsku iekļaut Dailes teātra štata aktieru sastāvā... Visas lietas, kas izveidojās tā, kā izveidojās, ir ļoti sāpīgas. Es domāju, ka to neviens negribēja... Šis ir tāds specifisks gadījums, ko galīgi atsakos komentēt, bet, protams, jūtos neforši. Par to, kas ir noticis, priecīgs neesmu, bet novēlu viņai visu to labāko. Manās acīs Alise ir talantīgs cilvēks.”

Žagars: “Viņa, protams, ir atbrīvota!”

Savukārt Dailes teātra direktors Juris Žagars savā komentārā ir pavisam delikāts un lakonisks. “Kādu laiku Alise strādāja Dailes teātrī kā ārštata aktrise, un viņa nule kā, aptuveni pirms gada, tika pieņemta štatā.

Alise Danovska ir aizgājusi no Dailes teātra štata pēc pašas vēlēšanās, brīvprātīgi iesniegusi man lūgumu atbrīvot viņu no darba, un viņa, protams, ir atbrīvota. Visās lomās viņai jau ir atrasti aizvietotāji.

Ja viņa grib, lai pati stāsta, kas notika, bet es par šo tēmu neko neteikšu. Neko nezinu, man bija atlūgums galdā, un viss!

Nevēlos izteikties par dotībām vai perspektīvām attiecībā uz aktrisi, kura teātrī nostrādāja tik īsu brīdi. Nevaru novērtēt cilvēku, ar ko bijusi tik īslaicīga sadarbība. Citu komentāru man nav!” paziņo Juris Žagars.

