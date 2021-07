Megana Mārkla sarūgtinājusi karalisko ģimeni jau "no paša sākuma", apgalvo biogrāfe

Megana Mārkla jau ar ienākšanu karaliskajā ģimenē sarūgtinājusi cilvēkus un “nav bijusi tik burvīga, kā tas izskatījies”, norādījis kāds no pilij tuviem cilvēkiem.

Karaļnama biogrāfe Penija Džūnora apgalvo, ka viņai personīgi to atklājuši droši informācijas avoti, kas ir tuvi pilij, ka Megana jau no pirmajām dienām parādījusi sevi no citas puses un “nav bijusi tik burvīga, kā tas izskatījies”.

Dokumentālajā filmā “Harry and William: What Went Wrong” rakstniece saka: “Es jau no paša sākuma dzirdēju sliktus stāstus par to, ka Megana sarūgtina cilvēkus.”

Autore norāda, ka Meganas izturēšanās bijusi “šovbiznesa un slavenību tradīcijās ieturētā” un rakstniece bijusi šokēta par hercogienes interviju Oprai Vinfrijai, kurā Megana izteikusi daudz klaju apvainojumu karaļnamam.

“Mūsu karaliskā ģimene nav slavenības. Viņi ir strādājoši sabiedriskas institūcijas cilvēki,” laikraksts “The Sun” citē Džūnoras teikto.

“Mani pārsteidza Opras intervija. Tie nav paziņojumi, kas jāsniedz sabiedrības iztirzāšanai.”

“Tie ir jautājumi, kas jāizrunā privāti uz psihiatra dīvāna.”

Pāris pameta karalisko ģimeni un uzsāka jaunu dzīvi ASV vēl gadu pirms skandalozās intervijas, kas izskanēja šā gada pavasarī un satricināja karaļnamu.

Izdevums “Daily Mail” vēsta, ka cits karaļnama biogrāfs Roberts Leisijs norādījis, ka Viljams jau no paša sākuma jutis, ka Meganai ir savi plāni.

“Kāds Viljamam tuvs cilvēks man pastāstīja, ka princis jau no sākuma to izjutis,” apliecina Leisijs.

Šīs ziņas izskanējušas pēc tam, kad izteikti minējumi, ka Harijs rudenī atgriezīsies Lielbritānijā uz citu piemiņas pasākumu, kurā paredzēts godināt princesi Diānu.

Saseksas hercogs plānojot vizīti septembrī, un šoreiz viņam tajā varētu pievienoties arī sieva Megana Mārkla, vēsta izdevums “The Sun”.

Harijs dzimtenē īslaicīgi atgriezās, lai 1. jūlijā kopā ar brāli atklātu mammai veltītu skulptūru Kensingtonas pils dārzā.

Covid-19 ierobežojumu dēļ pasākuma apmeklēšana bija ļoti ierobežota.

Zinātāji teic, ka Harijs dzimtenē atgriezīšoties jau pēc aptuveni desmit nedēļām, lai pievienotos 100 draugiem, ģimenes pārstāvjiem un labdarības organizāciju līderiem un godinātu princesi Diānu citā atceres pasākumā.

