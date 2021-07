Kā seni atklājumi iedvesmojuši mūsdienu struktūras un inženieru tehnoloģijas?

Pateicoties drosmīgām ekspedīcijām, jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem un detalizētiem ekspertu pētījumiem, šis raidījums pirmo reizi desmit daļās atklās seno inženieru noslēpumus, kas palīdzēja radīt dažādus pasaules brīnumus un inženiertehniskus sasniegumus.

Foto: Publicitātes

Inženierzinātnes mīt visur, kur jūs būtu – no ēkām un ēdiena līdz ūdenim, enerģijai, transportam un komunikācijām. Tās palīdz risināt ikdienas problēmas un veido pasauli mums apkārt. Ir viegli uzskatīt, ka mēs dzīvojam tehnoloģiski attīstītākajā cilvēces periodā, tomēr inženieri bijuši racionāli ļaudis visos laikus, un arī sendienās viņi radījuši jaunas lietas, risinājuši fizikas jautājumus un palīdzējuši tapt ēkām, kas satricinājušas pasauli tūkstošiem gadu garumā. Visietekmīgākie un savdabīgākie sasniegumi nāk no senajām civilizācijām, tostarp Senās Divupes, Ēģiptes, Grieķijas un Romas. Šajos laikos radītie inženieru brīnumi tapa ar viselementārākajiem instrumentiem, kas ir vislielākais cilvēka saprāta triumfs. Tā patiesi bija senā inženierija!

Foto: Publicitātes

Un nu ir radusies iespēja atklāt agrīno inženieru noslēpumus, atkodēt viņu atstātās mīklas un izzināt, kā viņu atklājumi palīdzēja radīt nākotnes pasauli, tostarp mūsdienas, labākas. Agrīnie inženieri radīja brīnumdarbus. Viņi palīdzēja konstruēt brīnumus no pasaules lielākajām piramīdām līdz iedvesmojošiem tempļiem un vareniem fortiem. Pat vecais, labais rata ritenis ir viņu, un tas tiek uzskatīts par vienu no lieliskākajiem izgudrojumiem vēsturē.

Foto: Publicitātes

Katra raidījuma epizode atklās jaunākos pierādījumus, kā arī sniegs svaigu skatījumu par kāru inženiertehnisku brīnumu. Zinātnieki un inženieri vedīs jūs ceļojumā, meklējot būvniecības un darbības mehānismu sīkākos aspektus. Izmantojot detalizētus arhīvu materiālus un datorgrafikas, kas ilustrēs metodoloģiju un izmantotās tehnikas, raidījumā atklāsim, kā katrs no šiem brīnumiem tika sasniegts, un kā tas strādā. Tāpat iepazīsimies ar mūsdienu celtnēm un inženieru tehnoloģijām, kas daļēji iedvesmotas tieši no šiem senajiem atklājumiem. Jau no sākta gala cilvēka atjautība un spēja radīt jaunu ir ļāvusi pārvarēt šķēršļus un izaicinājumus, kas mums ir bijuši. Tas viss tiks izstāstīts raidījumā “Senā inženierija”, kas sāksies 5. jūlijā pulksten 21.00, un būs skatāms darba dienu vakaros, kanālā Viasat History.

