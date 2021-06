"Viņa gribēja redzēt savus zēnus," - tuvs draugs pastāstījis par princeses Diānas pēdējo tālruņa zvanu

Sarunu ar princesi Diānu žurnālists atstāstījis telekanāla ITV veidotajā dokumentālajā filmā, kas pirmizrādi piedzīvos šā gada 24. jūnijā. Ričards atsaucis atmiņā to brīdi, kad uzzinājis sirdi plosošo ziņu, ka Velsas princeses vairs nav šajā saulē. “Es ar viņu sarunājos tajā vakarā. Policijā teica, ka viņas pēdējais zvans bijis man,” apliecinājis žurnālists.

Pēc Ričarda Keja teiktā, tolaik princese Diāna centusies atvērt jaunu savas dzīves lappusi. Pēc šķiršanās no prinča Čārlza bija pagājis gads. Par to viņi arī pārrunājuši liktenīgajā vakarā. “Viņa ļoti gribēja sākt visu no sākuma, darīt kaut ko citu un izpētīt karaliskās ģimenes otru pusi. Un vēl viņa gribēja atgriezties un redzēt savus zēnus,” žurnālists pastāstījis par princeses pēdējo telefonsarunu.

Šā gada 1. jūlijā princese Diāna atzīmētu savu 60. dzimšanas dienu. Viņu vēl dzīves laikā dēvēja par “tautas princesi”. Lēdija Dī gāja bojā 1997. gada 31. augustā autoavārijā Parīzē. Lielbritānijā pie Kensingtonas pils, kur laulības laikā dzīvoja Diāna, šajā dienā jau 24 gadus pulcējas cilvēki no visas pasaules. Viņi nes ziedus un fotogrāfijas, ko noliek pie pils vārtiem.

Šogad par godu Diānas apaļajai jubilejai paredzēta skulptūras atklāšana, ko jau 2017. gadā pasūtījuši viņas dēli princis Viljams un princis Harijs.

