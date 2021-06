Slepus no visiem Megana Mārkla sazvanās ar hercogieni Ketrīnu. Par ko viņas runā?

27 Foto Britu prinču Viljama un Harija ģimenes apmeklē polo spēli +23 Skatīties vairāk

Kā zināms, Saseksas hercogi snieguši vairākas skandalozas intervijas, kurās vaļsirdīgi stāstījuši par iemesliem, kāpēc pameta karaļnamu, pie reizes atklājot vairākas netīkamas aizkulises. Viņi vainoja karaļnamu rasismā, vienaldzībā pret Meganas mentālajām problēmām gaidību laikā un Harija audzināšanas principos, kas radījuši viņam “ģenētiskas sāpes”.

Tagad Megana baidās pazaudēt savu karalisko titulu negatīvās reakcijas dēļ. Daļa britu parakstījuši petīciju, ka Saseksas hercogiem vajadzētu atteikties no karaliskajiem tituliem.

“Mārkla slepus sazinājusies ar Midltoni, jo zina: vienīgā cerība, kas viņiem ar Hariju varētu būt dota, lai sakārtotu attiecības ar ģimeni, – tā ir piedabūt Keitu savā pusē,” norādījis karaļnamam tuvu stāvošs cilvēks. “Keita labprātāk turētos tālāk no jebkādām “slepenām sarunām”, jo baidās, ka viss, ko viņa pateiks, varētu vēlāk būt izmantots pret viņu pašu. Taču no otras puses, viņa vēlas mieru, īpaši ņemot vērā to, cik daudz sāpju Viljamam, Čārlzam un karalienei nesušas Meganas un Harija publiskās atzīšanās. Viņa gudri iesaka Saseksas hercogiem reizi par visām reizēm pārtraukt publiskas dusmu izpausmes.”

Izdevuma “The Mirror” žurnālisti sazinājušies ar Kensingtonas pili un Meganas Mārklas pārstāvjiem, taču oficiālu atbildi nav saņēmuši ne no vienas no iesaistītajām pusēm.

