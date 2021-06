Noklausies - vasarīgi enerģisku dziesmu "Mums ir vaibs" klajā laiž dziesminieks RoNs

“Vaibs ir plūstošs, tas nāk un iet, bet dziesma māca ķert vibrācijas un dzīvot tagadnē, jo savu nākotni mēs veidojam tieši šeit un tagad,” saka RoNs. “Tieši no mūsu aktuālajām domām un aktīvās rīcības atkarīgs, kur savas dzīves gultni virzīsim tālāk.”

Lai iezīmētu vaiba mainīgo dabu, RoNs dziesmas lirikā izmanto apzīmējumu “rokenrola gadalaiki”. “Cilvēki tiecas sajust rokenrola garšu, bet dažkārt ikdienas rutīnā tā pazūd,” viņš turpina. “Taču “rokenrola gadalaiki” ir brīdis, kad piedzīvot prieku un citas draudzīgās sajūtas – mīlestību un čilu! Vaiba primārā nozīme ir cilvēka emocionālais stāvoklis, kas tiek pausts un ko sajūt arī citi.”

Dziesmas producents ir pats tās izpildītājs RoNs, īstajā vārdā Ronalds Znatnajs, kurš agrāk bija zināms arī kā Ron the Star. Tagadējā “Mums ir vaibs” versija pamazām tapa divu gadu laikā, aranžējuma pieslīpēšanā piedaloties arī producentiem Mārtiņam Lejam un Rolandam Sīpolam. Undergound kultūras ietvaros jau tika izlaista dziesmas versija angļu valodā “We Got the Vibes”, taču tagad tapusi jauna versija arī latviešu valodā, pievienojoties Latvijā zināmajam reperim Grafomānam jeb Artūram Eduardam Breģim.

Vokālās, ģitāru un sintezatoru partijas tika rakstītas Ronalda Znatnaja studijā “Kāpjam Kalnā”, dziesmas aranžējums Mārtiņa Lejas un Rolanda Sīpola vadībā tika pabeigts “DoStudijā”, bet gala versija tika miksēta un māsterēta Aleksandra Volka ierakstu studijā “Wolk Recording Studios”.

Dziesminieks RoNs 2014. gadā apceļoja Eiropu, iedvesmojot un harmonizējot klausītājus kā ielu un bāru muzikants. 2017. gadā viņš izveidoja savu mājas skaņu ierakstu studiju “Kāpjam Kalnā”, kur ierakstījis dažādu žanru mākslinieku veikumu. 2018. gadā viņš apceļoja arī ASV, iepriecinot cilvēkus gan kā ielu, gan pludmaļu bāru muzikants. Līdz šim izdoti divi RoNa studijas albumi.